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Общество
Посольство Германии приглашает на летний концерт
25.06.2019

Летний концерт Посольства Германии в Республике Молдова под названием „Музыка не знает границ. Франц Шоттки в гостях у друзей” пройдет в воскресенье, 30 июня, в 19.30, в Зеленом театре в Кишиневе.

В пресс-релизе посольства, цитируемом IPN, говорится, что вместе с Францией и Польшей в рамках Веймарского треугольника будет отмечаться десятилетний юбилей Восточного партнерства.

Согласно сообщению, концерт в этом году организован в сотрудничестве с Национальным симфоническим оркестром компании Телерадио-Молдова. В качестве почетных гостей будут Франц Шоттки, главный дирижер из Мюнхена и солистка Мариана Буликану, Республика Молдова. Прозвучит музыка Ричарда Штрауса, Людвига ван Бетховена, Джакомо Пуччини, а также многих других композиторов.

Посол Анжела Ганнингер откроет концерт. Приглашаются все жители и гости столицы. Вход свободный.


 
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