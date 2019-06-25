Игорь Боцан: В Молдове была двойственность власти, а яблоком раздора стали решения КС

В течение недели в Республике Молдова существовала двойственность власти, а яблоком раздора были решения Конституционного суда. Для преодоления антагонизации между политическими партиями необходимо вернуться к взаимному доверию. Мнения высказал в ходе публичных дебатах на тему: „Мирная передача власти: мотивы, условия и последствия – внутренний фактор”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova постоянный эксперт проекта Игорь Боцан.

В дебатах принял участие депутат Демократической партии Владимир Чеботарь и депутат от Партии „Достоинство и правда”, Блок ACUM Ливиу Вовк.

„24 февраля был избран Парламент X созыва. Если не принимать во внимание Первый парламент первого созыва, избранный в 1990 году и парламент избранный 24 февраля 2019 года, то у нас практически парламентские выборы проходили на основе Конституции. Семь раз передача власти осуществлялась на основе Конституции Республики Молдова, относительно стабильным образом”, - уточнил Игорь Боцан.

Эксперт отметил, что события после февральских выборов 2019 года были обусловлены антагонизацией между политическими силами.

„Эта антагонизация привела к разрыву отношений между политическими формированиями, которые не смогли нормально обсудить конфигурацию парламентского большинства. Яблоко раздора было связано с постановлениями и деятельностью Конституционного суда в течение недели, начиная с 7 июня”, - сказал Игорь Боцан.

„У нас была предыстория, которая оставила след на поведении и оценке процессов, которые произошли. Конечно, положительным фактором является то, что передача власти произошла мирным путем”, - сказал Игорь Боцан.

Эксперт уточнил также, что произошедшее должно регулироваться не только политически, но и правовыми нормами и заявил, что роль, которую играет Конституционный суд, можно увидеть в пресс-релизе, распространенном Венецианской комиссией.

„Юриспруденция Конституционного суда с 2013 года привела, если можно так сказать, к ситуации, которая сложилась у нас 7, 8 и 9 июня 2019 года, и отсюда мы можем сделать очень много выводов о том, что должно произойти в Республике Молдова, чтобы не иметь таких ситуаций, которые действительно могли закончиться трагически для многих граждан Республики Молдова”, - сказал Игорь Боцан.

Эксперт отметил, что Венецианская комиссия поставила точку в деятельности Конституционного суда, которая сыграла унизительную роль для КС.

Игорь Боцан уточнил, что для того, чтобы понять эту сохраняющуюся антагонизацию, очень важен контекст. Чтобы сделать историю антагонизации, Игорь Боцан высказал свое мнение о том, как вмешалась конкуренция между политическими партиями.

„В 2011 году был установлен Альянс за европейскую интеграцию - 2 и начинается борьба между премьер-министром и вице-премьером по экономике Валерием Лазэр, а причиной стала борьба за контроль государственных предприятий (...) После это был конфликт с Комбинатом хлебобулочных изделий „Franzeluța”, после чего была так называемая рейдерская атака на банковскую систему в 2011 году, после чего было любопытное решение Конституционного Суда по этому вопросу. (...) После этого было объявлено, что украли миллиард, после чего были закрытые судебные разбирательства Влада Филата, не зная его точку зрения”, - отметил Игорь Боцан, который заявил, что все завершилось решениями Конституционного суда от 7, 8 и 9 июня 2019 года.

Игорь Боцан добавил, что тогда, когда антагонизм настолько силен, на первый план стоит вопрос доверия. „Если мы посмотрим на новую власть, которая пытается взять рычаги власти в свои руки, вопрос доверия к руководителям учреждений, которые, согласно решению Конституционного суда 2010 года должны были быть деполитизированы, может ли новая власть доверять этим руководителям учреждений? Если мы посмотрим, как они себя ведут... в области телерадиовещания, например, возникает множество вопросительных знаков, назначения, которые были сделаны в этих учреждениях, вызывают вопросительные знаки, и я не хочу создавать впечатление, что все эти противоречия были преодолены, и вот мы пришли в момент, когда доверие может доминировать. Доверия нет, поэтому будут проблемы”.

„Я тоже был поражен, увидев программу правления, но понял, что это временная программа на 2019 год. С 2009 года у нас было шесть правительств, и если мы внимательно посмотрим на программы этих шести правительств, мы увидим, что они копируют друг друга. Таким образом, для правительства Майи Санду не было бы проблем сделать еще одну копию, в которой была бы внесена и безопасность, и урегулирование приднестровской проблемы. Это хорошо, что не была сделана еще одна копия”, - заявил Игорь Боцан.

Что касается программы бывшего Правительства Павла Филипа, эксперт уточнил, что она представляет собой транспонирование партнеров по развитию.

Для преодоления антагонизации необходимо вернуться к нормальности и взаимному доверию. „Я хотел бы вернуться к решению Конституционного суда 2010 года, которое проводит четкое разделение между государственными, политическими учреждениями, такими как парламент, правительство и всеми учреждениями, подчиненными правительству, с одной стороны, и правовыми и регулирующими учреждениями, с другой стороны”, - заявил Игорь Боцан.

Он уточнил, что Республика Молдова находится в трудном переходном периоде, и важно, чтобы оппозиция в лице ДПМ была строгой и конструктивной, в том числе путем выдвижения предложений для конкурса для руководителей правовых и регулирующих учреждений. Игорь Боцан считает, что это был бы первый момент в преодолении политической антагонизации и возвращении к нормальности в рамках процесса европейской интеграции Республики Молдова.

111-е дебаты „Мирная передача власти: мотивы, условия и последствия – внутренний фактор” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” проводятся при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.