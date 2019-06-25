Операция «Депортация»: Станут ли американцы терпеть молдавского олигарха Плахотнюка в США

Улетев к семье в Майами, Влад Георгиевич даже не подозревал, что это может для него плохо кончится.

Достаточно выйти на улицу и спросить первых встречных о том, кто довел Молдову до ручки, практически все они назовут фамилию Плахотнюк. Примерно такие же показатели выдал опрос, проведенный Ассоциацией социологов и демографов РМ. Согласно данным, 73,7% респондентов считают, что в политическом кризисе в Молдове виноват бывший лидер Демократической партии. Это уже не просто антирейтинг, это полный провал, учитывая административный ресурс, которым еще недавно обладали демократы.

Удивительнее всего, что абсолютно никаких иллюзий по поводу личности молдавского олигарха не питали и в Америке: в Госдепартаменте кураторы по Молдове еще четыре года назад писали доклады об олигархе, который практически узурпировал власть в далекой южной республике между Украиной и Румынией. Тем не менее, Плахотнюк, свой «сукин сын», который позиционировал себя, как борец с российской пропагандой и не менее российскими танками, до поры до времени их устраивал.

До начала июня 2019 года все было для Плахотнюка более-менее нормально, но потом он заигрался, переступив пару раз «черту», причем в разные стороны. В итоге – улетел в Майами, куда не так давно переправил семью, а в понедельник, 24 июня, и вовсе отрекся от престола в виде поста председателя Демпартии.

А вот теперь начинается самое интересно. Запрос на уголовное дело против Влада Плахотнюка (да хотя бы по статье «узурпация власти») весьма популярен в обществе – достаточно взглянуть на данные вышеупомянутого опроса. Появились уже комментарии о том, не помогли ему ни спешный жест с переводом посольства Молдовы в Иерусалим, ни подписание договора купли-продажи бывшего Республиканского стадиона под строительство посольства США.

- Теперь с ним "работают". Американцы его используют и отправят по этапу. Куда именно, посмотрим, - утверждает экс-премьер-министр Ион Стурза.

То есть, если в Молдове будет открыто уголовное дело против бывшего главы Демпартии по такой «суровой» статье, то США, во имя гуманизма, демократии и дела мира, вполне возможно, этапируют его в Кишинев.

Похоже, земной шар становится слишком маленьким для улетевшего молдавского олигарха Плахотнюка.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ