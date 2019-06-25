В судебной системе есть коррумпированные судьи, - Майя Санду

Премьер-министр Майя Санду призвала Высший совет магистратуры принимать решения в соответствии с законом.

Премьер сегодня посетила заседание ВСМ, где заявила, что «в судебной системе есть коррумпированные судьи, ВСМ следует очистить систему и продвигать честных».

- ВСМ виновен в том, что сегодня в судебных органах есть коррумпированные судьи, люди, работающие в интересах политического или экономического клана, люди, которые много лет проявляют неуважение к закону.

Это Совет должен очистить судебную систему и содействовать честным и справедливым судьям, и должен убедиться, что закон работает. Они говорят, что на них оказывалось политическое давление, что у них нет условий... Я им ясно сказала: политика на стороне реформ в правосудии, у них нет оснований говорить, что у них нет условий для работы. Мы ждем, что начнется очистка судебной системы. Если этого не произойдет в течение двух или трех недель, тогда мы решим проблему состава этого Высшего совета магистратуры, - передает слова Майи Санду Unimedia.