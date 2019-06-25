Президент Молдовы Игорь Додон назначил нового главу Службы госохраны и защиты

Им стал полковник Ярослав Мартин. Президент Молдовы Игорь Додон подписал сегодня указ о назначении руководителем Службы государственной охраны и защиты полковника Ярослава Мартина. После этого в ходе официальной церемонии глава государства представил его коллективу СГО.

"Ярослав Мартин имеет более чем 20-летний опыт службы в силовых структурах, в том числе в СГО, и дошел до звания полковника. Я твердо убежден в том, что новый руководитель, будучи профессионалом, справится со всеми поставленными задачами на своем ответственном посту", – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.

Президент искренне поздравил нового главу Службы госохраны и защиты, пожелал ему успехов в работе, которую он начнет выполнять с сегодняшнего дня. Кроме того, глава государства поблагодарил всех офицеров СГО "за профессионализм, мужество и преданность, которую они демонстрируют каждый день, обеспечивая на самом высоком уровне охрану государственных деятелей и иностранных гостей".

"Уверен, что Служба государственной охраны и защиты станет современным профессиональным учреждением, а в основу его деятельности будет положено строгое соблюдение законодательства. Буду оказывать всю необходимую поддержку для успешного выполнения поставленных задач и обеспечения мер по охране и защите на высоком уровне", – отметил президент.

Напомним, что Служба государственной охраны и защиты недавним решением парламента была возвращена в подчинение Президенту Республики Молдова.