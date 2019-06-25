Трое столичных судей подали в отставку: ВСМ намеревался их проверить

Трое столичных судей решили сегодня подать в отставку. В то же время именно они были в списке людей на повестке дня Высшего совета магистратуры, который намеревался их проверить.

Среди них Валериу Доага, судья Высшей судебной палаты, Юлия Чимпой из Апелляционного суда Кишинева и ее коллега Георге Йову, передает ProTV. В настоящее время неизвестно, что стало причиной их решения.

Напомним, что члены Высшего совета магистратуры потребовали отставки судьи Конституционного суда Корнелиу Гурина. Сегодня состоялось заседание ВСМ, на котором присутствовала премьер-министр Майя Санду, а также министр юстиции Олеся Стамате.

Ранее мы уже сообщали, что глава кабинета министров попросила членов Высшего совета приступить к очистке судебной системы от коррумпированных судей.