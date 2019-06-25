Кишиневские таксисты обманывают пассажиров в открытую и грабят их беззастенчиво!

При этом утверждают, что всегда правы, а, если не нравится, то могут тебя тут же высадить. Эту историю рассказал мне мой товарищ Владимир, он только-только прилетел из Москвы.

- Самолет приземлился в кишиневском аэропорту около часа ночи, - делится он. - Прошел паспортный контроль, вышел из аэропорта. Кругом одни такси, десятки машин.

- Куда едем? — спрашивают таксисты.

- Едем по счетчику? — вопросом на вопрос отвечает друг.

- Какой счетчик? - презрительно фыркает таксист.

- Сколько стоит поездка до Буюкан?

- 250 леев...

А мой друг накануне, когда улетал, приехал в аэропорт на такси за 150 леев. По счетчику. Владимир, все-таки, нашел таксиста, который согласился его везти по счетчику.

- За городом километр стоит 6,50 леев, а по городу — 3,55 лея, - говорит таксист, включая счетчик.

Значит, едут. Заезжают в Кишинев, а счетчик продолжает выбивать все те же 5,6 лея за один километр. На резонный вопрос друга, мол, мы уже в городе, может, счетчик надо переключить, таксист ответил:

- Этого технически сделать нельзя. Могу его выключить, включить заново, но сразу же щелкнет 39 леев за посадку.

- Но мы-то уже едем в городе? И я уже сижу в вашей машине! Почему я по-прежнему плачу такие же деньги как будто мы за городом?

- Допустим, я везу пассажира в Колоницу, обратно же я пустой еду, кто мне оплатит эту поездку?

- Это ваши проблемы, не мои!

- Если не нравится, звоните моему начальству или я вас сейчас высажу, вы заплатите столько, сколько выбил сейчас счетчик и ловите другое такси.

Друг промолчал, домой больно хотелось, но пообещал, что позвонит в службу такси и поговорит с начальством. Ей Богу, это же настоящий грабеж посреди ночи!

ЛЕОНИД РЯБКОВ