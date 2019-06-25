Депутаты партии Шор жалуются на то, что парламентское большинство «игнорирует их»

Они выражают желание участвовать в политической жизни государства. Депутаты Партии Шор чувствуют себя обездоленными в новом парламенте - они хотят участвовать в полноценной жизни законодательного органа и даже пытаются обвинять парламентскую коалицию в их игнорировании. Они пообещали объявить, что собираются предпринять в связи с изменившейся политической обстановкой в стране.

Пока же говорят лишь о том, что их права нарушают, а 8-го июня, когда появилась новая парламентская коалиция, их, дескать, даже не пригласили. Они выпустили коммюнике, в котором выразили уверенность, что все решения после 8-го июня сопровождались "грубыми нарушениями" - одним словом, повторяют то же самое, что пытаются внедрять в сознание общества демократы. Представители партии "Шор" жалуются, что оппозиции создаются "некомфортные условия", чем, якобы, ущемляются интересы почти 120 тысяч избирателей!

Впрочем, представители парламентского большинства настроены скептически по отношению к этим претензиям:

- Они думают, что мы будем приглашать их как на свадьбу, с официальными приглашениями и калачами. Если они не хотят, это только их проблема, - заявил депутат ПСРМ Григорий Новак.