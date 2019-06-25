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Здоровье
Новый министр здравоохранения остановила кампанию «Доктор для тебя»
25.06.2019

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко заявила сегодня, что кампания «Доктор для тебя» остановлена.

Как написала на своей странице в Facebook глава минздрава, «вместо создания сильной системы здравоохранения для всех своих граждан, компетентное министерство поигралось в «Доктор для тебя», в то время как большие деньги из системы здравоохранения направлялись в чужие карманы».

Алла Немеренко также добавила, что намерена прекратить использование ресурсов неопытных специалистов. Министр заверила, что «закрывает избирательный караван, который был брошен теми, кто инициировал его».

- Резидентов, которых собирали перед зданием министерства для того, чтобы отправиться заниматься не тем, что нужно по всей стране, я вернула на их рабочие места, принеся им извинения и давайте здесь навсегда поставим точку на том, чтобы привносить политику в медицину, - написал Алла Немеренко.

Кампания «Доктор для тебя» была запущена в августе 2018 года. Павел Филип, который тогда являлся премьер-министром, заявлял, что в рамках этой кампании десятки врачей отправятся в села для оказания бесплатных услуг жителям страны, передает IPN.


 
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