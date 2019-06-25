Кощей Бессмертный. ДПМ возвращается на улицу Кожокарилор

Кощей Бессмертный - так окрестил депутата Думитру Дьякова один из пользователей соцсетей на страничке «Молдавских ведомостей». Еще одному пользователю Facebook дискуссия Дьякова с участниками передачи Натальи Морарь напомнила сцену суда из фильма «Мимино»: «На все вопросы следовали ответы типа: "Кто этот потерпевший? Какой потерпевший? Такие вопросы задаете,ичто неудобно отвечать...". На самом деле на него было очень стыдно смотреть. Позабавило, когда он рассказывал как дневал и ночевал в партии, потому что бизнеса у него никакого нет. Полное отсутствие даже представления о том, что такое совесть».

Дьяков практически похоронил Плахотнюка: он заверяет, что босс не вернется. Заседание национального совета Демократической партии, которое определит дату съезда ДПМ, состоится в субботу, 29 июня, рассказал он в эфире передачи«Политика Натальи Морарь» на телеканале TV8. На съезде, сказал Дьяков, ожидаются бурные дискуссии о будущем партии.

Но спасет ли это ДПМ? Не ждет ли ее участь ЛДПМ? В формированиях такого типа все зависит от лидера: если тот сел или подался в бега - не станет и партии: кто станет вкладывать в нее деньги?

«Думаю, в субботу состоится заседание национального совета, и на этом совете будет очень жаркая дискуссия, принципиальная дискуссия, частично и о том, на что у нас есть противоречия», - отметил Дьяков. Он утверждает, что будут сделаны выводы, будет критически проанализирована ситуация, будет решено, как нужно реформировать и партию, и программу. «И сделать так, чтобы Демократическая партия вернулась к истокам и стала партией, объединяющей людей, которая послужит мостом между правыми и левыми».

Дьяков потребует, чтобы некоторые люди ушли: «Лучше всего было бы, чтобы сами ушли. Я надеюсь, что у нас будет обширная, яркая, принципиальная дискуссия, от всей души, о том, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, чтобы ДПМ была уважаемой партией».

На вопрос Натальи Морарь, потребует ли Дьяков ухода таких личностей, как Сергей Яралов, Константин Ботнарь, Владимир Чеботарь, почетный председатель отвечать не захотел.

Не ответил Дьяков и на вопросы политического комментатора, бывшего депутата ДПМ Стеллы Жантуан о том, будет ли дана оценка действий судей КС, принимавших решения 7-9 июня и спровоцировавших гражданский конфликт, и тех, кто блокировал государственные учреждения, призывал на митинге ДПМ не отдавать власть законно избранному правительству, выкрикивал угрозы президенту у здания президентуры.

Вместе с тем Думитру Дьяков постоянно обращал внимание на то, что его роль заключается в возвращении Демократической партии к ее первоначальному состоянию. Потому что без ДПМ в молдавской политике будет очень сложно, просто невозможно: она якобы обеспечивает некий баланс между левыми и правыми силами, чтобы левые не стали левее, а правые - правее.

На это обратила внимание Стелла Жантуан и отметила, что все происходило с точностью до наоборот: ДПМ держалась на разногласиях между левыми и правыми, своими действиями поддерживая противостояние в обществе все 20 лет своего существования.

По мнению Жантуан, ради мнимого ребрендинга и доказательства своей «проевропейскости» Демпартия может избрать своим председателем женщину. Самый подходящий кандидат на такую роль – Моника Бабук.

«Я предполагаю, что для того, чтобы сделать мнимый ребрендинг, они, скорее всего, пойдут на то, чтобы избрать председателем партии женщину, потому что это очень «по-европейски», - сказала Жантуан. - Это Моника Бабук. Она известна как про-румынка, сюда можно очень хорошо подогнать и псевдоунионистов, которые контролируются Демпартией. Образ Моники Бабук как женщины во главе ДПМ будет активно использоваться для противопоставления образу Майи Санду, которая тоже руководит партией и которая сейчас является премьер-министром. На этом они будут играть. Думаю, что,скорее всего,будет эта попытка: очень проевропейски, очень гендерно».

Из своего роскошного офиса на улице Армянской ДПМ может переехать, отметил Дьяков в рамках передачи. На национальном совете будет решаться вопрос о переезде в другую штаб-квартиру. Куда именно собираются перебираться – Дмитрий Георгиевич не уточнил. Но можно предположить, что без денег Плахотнюка самым подходящим местом для ДПМ будет дьяковская недвижимость на улице Кожокарилор, 14 А. Именно там истоки ДПМ, именно там она начала свой полет под кодовым названием «Ласточка».

Олег ВОЛКОВ