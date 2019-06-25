Вадим Барков. Советы по продвижению в Google от человека, который тратит 4000 долларов в месяц на Google.

Интервью с Вадимом Барковым, владельцем нескольких бизнесов, но для рубрики IT Business подходят его компании Studio Webmaster и Cadouri Online. Партнер рубрики – сеть магазинов Enter.

Вадим, привет. Хочу сделать интервью с советами по продвижению, но неудобно как-то «эксплуатировать» тебя и не спросить как дела. Как дела? Работаете ли вы сейчас над проектами, которые можно выделить?

Ничего эпохального мы не делаем. Обычная рутина. Разве что один проект могу выделить. Взяли в разработку большой проект для клиента из Франции. Он торгует БАДами и ему нужен софт для создания и управление MLM системой. У нас, собственно, уже были наработки подобного проекта, американская компания продавала БАДы в России.

То есть всем, кто хочет завоевать рынок с помощью сетевого маркетинга стоит обратиться к тебе? Будет быстрее и дешевле?

Насчет дешевле обещать не буду, но быстрее и надежнее точно. Два проекта за спиной – это уже приличный практический опыт, особенно в постановке задачи. Здесь, да и не только здесь, это самое важное.

Еще новости?

Заканчиваем через 2-3 месяца мобильное приложение для Cadouri Online. Нужно проверить, как оно может дополнить сайт и повлиять на продажи. Тем более, что это нужно и перед агрессивным выходом на румынский рынок.

Ты планируешь открыть в Румынии бизнесы как Webmaster и Cadouri Online?

Нет, сконцентрируюсь только на цветах. Собственно, мы уже начали. Компания уже зарегистрирована, начала работу, присматриваемся к рынку. Пока только собираем заказы, логистику доставки отдаем «конкурентам». Вообще, я с 1 декабря планирую практически переехать в Румынию на 4-5 лет, чтобы всерьез поднять доставку цветов. Румынский рынок по потенциалу намного привлекательнее молдавского. В конце концов, 20 миллионов человек сравни с населением Молдовы.

Кстати, последнее время я меньше тебя слышу и вижу…

Фактически я взял себе полугодовой отпуск, хочу привести себя в форму перед Румынией, там нагрузки ждут нешуточные. Поставил себе цель похудеть за 6 месяцев на 45 килограмм. 20 уже сбросил. Сел на диету, персональный тренер. Потому что четко себе представляю, что когда я начну в Румынии всерьез, организму потребуется весь резерв, работы будет выше крыши.

Все. Светскую часть беседы мы с тобой выполнили. Давай советы по продвижению. Кстати, сколько ты тратишь на продвижение Cadouri Online в месяц?

Около 4000 долларов на покупку Google Ads

И это оправдано?

Да, конечно.

Тогда, как практик, поделись опытом…

Первое. Широкая тематика рекламных слов. Мы покупаем около 5000 слов на русском и румынском языке. Причем готовы экспериментировать с самыми нестандартными вариантами. Например «купить гвоздики в Конгазе». Английские слова мы почти не покупаем, большинство иностранцев ведет поиск с запросами на румынском.

Второе. Нужно следить за конверсией слов. 5000 – это не застывшая масса. Мы все время обновляем слова. Убираем те, где конверсия низкая, ищем новые. В цветах есть и сезонность и мода, так что запросы летом будут отличаться от запросов зимой.

Третье. Опытным путем нужно найти баланс между затратами на рекламу и максимально возможной прибылью. То есть, если я уменьшу 4000 до 2000, то возможно прибыль упадет вдвое. Но, если я увеличу объемы закупок рекламы вдвое, это не значит, что и прибыль вырастет вдвое. Есть емкость рынка, конкуренты, другие ограничители. Так что этот баланс нужно подобрать опытным путем.

Четвертое. Реклама в Google должна сопровождаться постоянной оптимизацией сайта. Глупо потратить деньги на приход пользователей, которые уйдут с сайта не совершив покупку из-за того, что им что-то неудобно.

Это ты рассказал про Google Ads. Но ты активно занимаешься и CEO. Какие советы в этой области?

Обратить внимание на тренд голосового поиска. Сейчас это 5-10% запросов, но он стремительно растет. А «голосом» люди задают совсем другие вопросы, чем письменно. «Привет, Сири, где можно купить цветы в Кишиневе» для поисковика совсем не то же самое, что «цветы кишинев».

Павел ЗИНГАН