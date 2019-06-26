Корнелиу Чуря: Изменения, которые произойдут в Молдове, будут спровоцированы внешними партнерами

Последствия участия внешнего фактора в создании парламентского большинства в Республике Молдова также будут определяться внешними партнерами. Внешний фактор генерирует контекст изменений. Такое мнение высказал политический комментатор Корнелиу Чуря. По его словам, возвращение к нормальной жизни в молдавской политике произойдет, в первую очередь, когда „Соединенные Штаты придут в себя и благодаря активизации двух соседей - Румынии и Украины, которые попытаются изменить политический контекст в нашей стране, потому что статус-кво, существующий сегодня, скорее всего, им не подходит, он в ущерб интересам иностранных партнеров в среднесрочной и долгосрочной перспективе”. Мнения были высказаны в ходе публичных дебатов „Мирная передача власти: мотивы, условия и последствия – внешний фактор”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

„Заслуга этого политического переворота принадлежит практически исключительно внешнему фактору и без этого трехстороннего консенсуса, Демократическая партия осталась бы у власти. Повторяю, эта ситуация обусловлена внешним фактором”, - отметил Корнелиу Чуря. По его мнению, нынешние тенденции указывают на „углубление сотрудничества между Россией и Германией, это заметно и в Республике Молдова, и это сотрудничество будет происходить на фоне федерализации Республики Молдова, что усугубит противоречия внутри страны. Следовательно, внутренним политикам придется реагировать на эти события”, - отметил комментатор.

По его словам, социалисты получат поддержку со стороны России и молчаливую поддержку со стороны Германии и попытаются добиться большинства, возможно, даже в нынешнем парламенте. В то же время они будут искать союзников, в том числе в нынешнем законодательном органе, и, естественно, союзником социалистов с правого фланга станет, скорее всего, Партия „Платформа достоинство и правда”.

В этих условиях ПДС попытается, вероятнее всего, сохранить свою прозападную идентичность и будет искать партнеров. „В этих условиях ДПМ, которая на первом этапе ослабеет, но которая должна будет выдержать мучительный процесс реформ, чтобы стать приемлемой для прозападных партнеров, должна вернуться на передний план политической сцены в коалиции с ПДС или с кем-то еще, чтобы остановить это наступление с востока и те планы по федерализации страны, о которых говорилось в последнее время”.

Кроме того, Корнелиу Чуря заявил, что в Республике Молдова есть два лагеря, которые смотрят по-разному на ситуацию. По его словам, „один из них - геополитический лагерь, который рассматривает все политические конфронтации с точки зрения геополитического противостояния великих держав. Другой лагерь это те, кто видит все сквозь призму правового государства и борьбу с коррупцией в качестве основного приоритета, а геополитика это то, что нужно подавлять любой ценой. По их мнению, геополитика это что-то, что мешает естественному развитию вещей и модернизации страны”.

„Конечно, я говорил, что я адепт геополитики как двигателя ситуации в стране, и с самого начала мы должны признать, что те, кто поддерживает примат геополитики, в последнее время пережили какой-то общий шок. И это потому, что в какой-то момент констатировали ситуацию ненормальности в молдавской политике, отмену геополитики в пользу такого подхода как ликвидация олигархии, избавление от „нечестивого режима”, установления так называемого „правового государства”,- отметил Корнелиу Чуря.

По его словам, с этой точки зрения „то, что произошло в Республике Молдова, является политически ненормальной ситуацией, является исключением, которое не может длиться долго и должно иметь объяснение”. „Эта ситуация должна приобрести приемлемые параметры, но, естественно, с соответствующими выводами - мы переживаем необычную ситуацию, которая продлится короткое время, и мы в конечном итоге вернемся к нормальности - когда геополитические соперничества вернутся на передний план, а другие приоритеты в отношении правового государства перейдут на второй план, как это и нормально в такой схеме мышления”, - заявил Корнелиу Чуря.

По его словам, фундаментальным вопросом является то, „как произошло это трехстороннее соглашение между великими державами, и все знают, что оно произошло после визитов трех иностранных чиновников, и из-за чего три великие державы - США, Европейский союз и Россия – согласились на ликвидацию Влада Плахотнюка и правящей Демократической партии”?.

112-е публичные дебаты „Мирная передача власти: мотивы, условия и последствия – внешний фактор” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.