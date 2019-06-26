Ион Тэбырцэ: Внешний фактор сыграл важную роль в создании большинства

Роль внешнего фактора в создании парламентского большинства важна, потому что, возможно, на уровне общества, граждане Республики Молдова не выступили бы против Демократической партии, которая разрослась настолько, что уже достаточно хорошо контролировала все в стране. Более того, некоторые программы, проводимые ДПМ, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, начали иметь поддержку со стороны части населения. Такое мнение высказал политический комментатор Ион Тэбырцэ в ходе публичных дебатов „Мирная передача власти: мотивы, условия и последствия – внешний фактор”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

По его мнению, все программы, инициированные ДПМ в прошлом году и предоставленные пособия, помогли формированию добиться хороших результатов на выборах, в частности, в более бедных сельских населенных пунктах. „Тем не менее, произошел этот компромисс геополитических субъектов. Мы видели, как Российская Федерация довольно активно участвовала в этом процессе через г-на Козака. Были прямые сообщения - и здесь был новый взгляд со стороны Российской Федерации. Россия, которая все время считалась антидемократической, теперь стала фактором, способствующим демократизации Республики Молдова путем свержения этого олигархического режима. ЕС также выступил с четким посланием практически с самого начала. И была эта пауза со стороны США, но, в конце концов, была та развязка ситуации путем разговора посла США Дерека Хогана с Владимиром Плахотнюком, а Конституционный суд, который ранее вынес решение о роспуске парламента, признал законным парламент и новое правительство”, - отметил комментатор.

Ион Тэбырцэ отметил, что в теории международных отношений происходят постоянные дебаты о том, что означает внешняя политика, дискуссии, которые в конечном итоге не имеют конца. „Есть два основных подхода. Первый подход заключается в том, что внешняя политика - это не что иное, как продолжение внутренней политики. Второй подход заключается в том, что внешняя политика определяется внешней политикой других государств. Если взять компромиссное решение, то можно сказать, что для крупных государств внешняя политика - это продолжение внутренней политики, а для малых государств, таких как Республика Молдова, скорее, внешняя политика в дополнение к аспектам внутреннего интереса, определяется, тем не менее, и поведением крупных игроков и интересами крупных игроков”, - отметил комментатор.

Ион Тэбырцэ заявил, что необходимо учитывать тот факт, что Республика Молдова является государством со специфическим географическим и геополитическим положением. „Это государство имеет только двух соседей, государство, стоящее на пути геополитических пространств, государство, исходящее из зоны неолатинских народов, но долгое время находилось в связи со славянским пространством”. „И для Республики Молдова, возможно, как ни для любого другого государства, внешний фактор имеет большое значение, и отсюда геополитическое расщепление в определении того, что значит правое и левое в позиционировании молдавских политических партий. Говоря о внешних актерах, у нас есть Российская Федерация, которая все время была геополитическим актером, по крайней мере, в последние 200-300 лет. В частности, геополитика вернулась во внешнюю политику Российской Федерации после 2000 года, после того как Владимир Путин пришел к власти в Российской Федерации. И все, что означает постсоветское пространство, Юго-восточное пространство Европы представляет жизненно важный интерес для российской внешней политики”, - заявил Ион Тэбырцэ. „Другим актером, более новым, является Европейский союзом, но ЕС не является геополитическим актером или не понимает, что такое геополитика. По его словам, ЕС попытался запустить на своих границах институциональный проект, а именно на восточной границе - Восточное партнерство, на который Российская Федерация отреагировала геополитически”,- отметил комментатор.

Ион Тэбырцэ отметил, что третьим актером в этом регионе является США, но который не проявляет повышенного или особого интереса к Республике Молдова, а только в контексте черноморской политики и подхода. По его мнению, помимо этих трех крупных игроков, есть еще два региональных актера - Украина, которая на данный момент не умеет действовать в контексте событий в Молдове, а также Румыния, о которой многие говорили, что крупно проиграла в этих событиях.

Что касается привлечения внешних игроков, Ион Тэбырцэ отметил предполагаемую встречу американского посла с уже бывшим лидером Демократической партии. „Когда вам говорят, что вас никто не поддерживает, и вы рискуете превратиться в узурпатора государственной власти, вы должны пойти на уступки. Мы видели, что уступка произошла после символической, знаковой 15-минутной встрече между Владимиром Плахотнюком и послом США. Можно провести параллель с г-ном Ворониным и Меморандумом Козака 2003 года. Также довольно короткая беседа с послом США заставила Владимира Воронина, который контролировал судьбу Республики Молдова, отступить, точно так же мы увидели, что г-н Плахотнюк, который не был готов уступить, уступил”, - заявил комментатор.

Что касается последствий участия внешнего фактора в процессе передачи власти для внутренней ситуации, Ион Тэбырцэ отметил, что все понимают, что нынешний парламентский альянс является временным. „Уже говорят и о конкретных сроках - спекулировали насчет предстоящей президентской кампании, что именно это станет поворотным событием. Другие начали придумывать более пессимистические прогнозы - местные выборы состоятся осенью этого года. Конечно, хотим мы этого или не хотим, но все зависит от Демократической партии и Владимира Плахотнюка, а именно от того, насколько сильным будет его сопротивление, насколько успешно будет освобождение учреждений и насколько ослабеет эта партия. Если ДПМ по-прежнему будет сильной, то эта неестественная, нетипичная коалиция имеет шанс продержаться даже четыре года, но если удастся быстро демонтировать все, что построила ДПМ, и эта партия будет ослаблена, то, конечно, очень скоро геополитические аспекты, соответственно, расхождения между составляющими парламентского альянса вернутся на первый план”, - заявил комментатор.

По его словам, в настоящее время сам глава государства Игорь Додон заинтересован в том, чтобы эта коалиция существовала как можно дольше, потому что если Владимир Плахотнюк вернется в той или иной форме к руководству Республики Молдова, то его гнев и месть будут направлены именно против Игоря Додона, и меньше в сторону Блока ACUM.

112-е публичные дебаты „Мирная передача власти: мотивы, условия и последствия – внешний фактор” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.