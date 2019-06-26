Новый директор СИБ обещает подать в отставку, если вскроется его связь с ДПМ

Новым директором службы информации и безопасности стал бывший заместитель спецслужбы Александр Есауленко, передает Инфотаг. Его назначение сроком на пять лет поддержали во вторник 59 депутатов парламентского большинства из 101.



Александр Есауленко работает в СИБе с 1999 года, на протяжении нескольких лет возглавлял военную контрразведку, а с ноября 2018 года был заместителем директора СИБ. После отставки прежнего руководителя Василия Ботнаря его назначили и.о. директора.

В ходе обсуждения кандидатуры депутаты, среди прочего, поинтересовались, участвовала ли СИБ в захвате власти в стране силами Демократической партии.

"Мое личное мнение: в процессе политического противостояния были совершены действия, которые надо расследовать соответствующим образом", - сказал Есауленко. Он пообещал, что приложит все усилия для того, чтобы "службу не использовали в личных интересах" и расследует возможные нарушения в работе СИБ.

Депутат от перешедшей в оппозицию Демократической партии Игорь Время заявил, что в последнее время в Молдове "появилось много граждан России мужского пола, которых принято называть "зелеными человечками". "Как вы считаете, есть ли в связи с этим какие-либо риски для безопасности государства?", - спросил депутат.

"СИБ отслеживает ситуацию, отвечает за безопасность страны, - сказал Есауленко. - Если будут такие риски, мы обязательно сообщим об этом парламенту".

Отвечая на вопросы депутатов от оппозиции, кандидат сказал, что "незаконное пребывание российских вооруженных формирований на левом берегу Днестра представляет угрозу для государственной безопасности РМ".

В ходе заседания Есауленко пообещал, что депутаты в течение девяти дней получат исчерпывающий отчет по поводу выдворения учителей молдо-турецкого лицея "Orizont" в Турцию.

Отвечая на вопросы депутатов, он заявил, что подаст в отставку, если будет выявлена связь между ним и Демократической партией. Есауленко также сказал, что СИБ, хоть это и не его прямая обязанность, может способствовать установлению местонахождения депутата Илана Шора.

Новый директор СИБ принял присягу перед парламентом. Парламент также назначил заместителя директора СИБ. Им стал советник президента, секретарь высшего совета безопасности Артур Гуменюк.

Во второй половине дня президент Игорь Додон представил новых руководителей коллективу СИБ. На прошлой неделе парламент вернул президенту часть полномочий в руководстве силовыми структурами, которых Игорь Додон был лишен предыдущим парламентом.