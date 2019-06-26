Бабук: "Батрынча и Нэстасе проголосовали за возврат права голоса России в ПАСЕ"

Вице-председатель парламента, депутат от Демократической партии Моника Бабук потребовала заслушать министерство иностранных дел и европейской интеграции в связи с тем, что делегаты Молдовы Андрей Нэстасе и Влад Батрынча на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за возвращение России права голоса в организации.

Как передает "ИНФОТАГ", она попросила во вторник на заседании законодательного органа председателя парламента Зинаиду Гречаный воспользоваться правом руководителя заседания и внести в повестку слушания главы МИДЕИ Нику Попеску в связи с голосованием молдавских делегатов.

"Депутаты Влад Батрынча и Андрей Нэстасе проголосовали за возврат права голоса России, которое было отнято у этого государства в 2014 г. после аннексии Крыма. Вопрос в том, представляют ли эти депутаты позицию Молдовы, и каковы соображения, учитывая, что депутаты Польши, Украины, Грузии, а также балтийских стран, голосовали против?", - сказала бывший министр образования, культуры и исследований.

Спикер ответила, что за возвращение России права голоса проголосовало большое количество депутатов из других стран, которые имеют гораздо большее влияние.

"Давайте будем думать о нашем государстве, наведем здесь порядок. В том, что делают другие страны, разберутся они сами. Более того, сомневаюсь, что кто-то из министерства сможет сегодня прийти и отчитаться" - сказала она.