Госсекретари в Молдове больше не смогут заниматься политикой

Должность государственного секретаря станет ответственной государственной должностью.

Сегодня, 25 июня, соответствующий законопроект одобрен парламентом в первом чтении. Принятый парламентариями документ предусматривает изменение статуса должности «генерального секретаря правительства», «государственного секретаря» и «главы/ заместителя главы территориального бюро Государственной канцелярии» с государственной должности на ответственную государственную должность. По предложению авторов законодательной инициативы, будет также учреждена должность «генерального секретаря министерства», которая заменит должность «государственного генерального секретаря».

Принятый парламентом в первом чтении документ направлен на разграничение полномочий «государственного секретаря» и «генерального секретаря министерства». Таким образом, государственные секретари будут обязаны помогать министру в процессе реализации правительственной программы.

Назначать госсекретарей и освобождать их с постов будет правительство по предложению министра, а их число будет соответствовать областям, находящимся в ведении министерства. В отсутствие министра госсекретарь будет исполнять обязанности руководителя и сможет присутствовать на заседаниях правительства. Проект еще предстоит принять в окончательном чтении.

Ранее премьер-министр Майя Санду заявила, что будут уволены все генеральные государственные секретари, государственные секретари и представители правительства на территории, служившие интересам Демпартии.