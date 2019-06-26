Андрей Нэстасе представил человека, который заменит Кавкалюка в ГИП

Бывший замглавы ГИП подал в отставку после краха демократов. Андрей Нэстасе назначил нового заместителя главы Генерального инспектората полиции. Им стал Еуджен Питерски, который доселе возглавлял одно из подразделений ГИП. Впрочем, пока что он продолжит совмещать свою прежнюю и нынешнюю функцию.

Напомним, что ранее должность заместителя главы ГИП занимал одиозный Георге Кавкалюк, который "прославился" тем, что построил себе роскошный особняк рядом с Кишинёвом, а также конкурсом полицейских кепок, которому Кавкалюк уделял едва ли не больше внимания, чем всем своим основным обязанностям. А недавно появилась информация, что Кавкалюк активно участвовал в контрабандных схемах прежней власти.