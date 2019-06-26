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Экономика
Гречаный встретилась с послом Китая для обсуждения проектов экономического и социального значения
26.06.2019

Китайцы всё активнее интересуются возможностями инвестиций в РМ. Китай уже является важным торговым партнёром для РМ, и есть все предпосылки, что экономические связи двух стран будут только укрепляться. Подтверждением служит сегодняшняя встреча спикера парламента Зинаиды Гречаный с послом Китая в Республике Молдова - Чжан Инхуном. По итогам встречи Гречаный сообщила прессе следующее:

- Мы прошли через непростой период, но сейчас государственные институты работают в ускоренном режиме, чтобы вернуть вещи в нормальное русло. Политическая стабильность означает и экономическую стабильность, что создаёт привлекательный климат для экономических инвестиций и роста благосостояния, - заявила спикер парламента в интервью Accent TV.

В контексте беседы были упомянуть проекты экономического и социального значения, которые будут реализованы в будущем при поддержке Китая. Напомним, что в 2018-м году существенно вырос экспорт вина в Китай, а, с другой стороны, китайская сторона обещала инвестировать в строительство дорог в Молдове, а также в реконструкцию маркулештского аэропорта.


 
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