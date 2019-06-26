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Политика
Марк Ткачук: Я с Дмитрием Козаком в Кишиневе не встречался, я был в Москве
26.06.2019

Экс-советник бывшего президента Воронина опроверг разговоры о тайных вечернях в столице.

Некоторые СМИ распространили информацию, что вице-премьер России Дмитрий Козак тайно встречался в Кишиневе с Марком Ткачуком. Дескать, это намек на то, что РФ готова взять под крыло еще одну левую партию или движение.

На это сам виновник торжества ответил на своей страничке в Фэйсбуке:

"Пока находился в Москве выяснил, что некий Марк Ткачук обсуждал с Дмитрием Козаком создание новой политической партии. Просто для ясности, раз и навсегда, при всем уважении к Дмитрию Козаку, хочу заявить: если и появятся у меня планы создания какой-то политической организации, то вряд-ли этими планами я буду делиться с гражданами других государств. Историю политического наемничества на молдавской земле пора заканчивать".


 
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