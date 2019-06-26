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Стати, Фотаки признали иконой: Молдавскому миллионеру стоит держать ухо востро - уведут невесту
26.06.2019

Возлюбленные отправились в очередное путешествие.

«Мисс Бикини» Анастасия Фотаки и ее возлюбленный миллионер Габриел Стати отправились в очередное путешествие. На этот раз самый завидный жених Молдовы и модель выбрали отдых на берегу Лазурного побережья.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Монако молодые люди беззаботно проводят время, наслаждаясь обществом друг друга, посещая самые популярные заведения курорта.

Анастасия к поездке подготовилась основательно — пополнила гардероб эксклюзивными нарядами. Благодаря своим нарядам «Мисс Бикини» Молдовы и попала на страницы популярного паблика monaco.today, который признал Анастасию «иконой стиля»

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Похоже, что Габи Стати есть о чем задуматься, пока невесту не увели.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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