Стати, Фотаки признали иконой: Молдавскому миллионеру стоит держать ухо востро - уведут невесту

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Знаменитости
Возлюбленные отправились в очередное путешествие.
«Мисс Бикини» Анастасия Фотаки и ее возлюбленный миллионер Габриел Стати отправились в очередное путешествие. На этот раз самый завидный жених Молдовы и модель выбрали отдых на берегу Лазурного побережья.
Фото: соцсети
В Монако молодые люди беззаботно проводят время, наслаждаясь обществом друг друга, посещая самые популярные заведения курорта.
Анастасия к поездке подготовилась основательно — пополнила гардероб эксклюзивными нарядами. Благодаря своим нарядам «Мисс Бикини» Молдовы и попала на страницы популярного паблика monaco.today, который признал Анастасию «иконой стиля»
Фото: соцсети
Похоже, что Габи Стати есть о чем задуматься, пока невесту не увели.
Фото: соцсети
ЛИДИЯ ТКАЧ
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