Евродепутат: У вас самый реформаторский премьер-министр за последние 28 лет

В настоящее время Республика Молдова имеет в лице Майи Санду самого реформаторского премьер-министра и с самыми сильными евроинтеграционными тенденциями, которого страна имела за последние 28 лет. „Это большой шанс, давайте посмотрим, как правительство справится”. Об этом заявил евродепутат Зигфрид Мурешан в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на TV8. По его словам, тот факт, что ранее были ошибки, разочарования и неправильные решения не должны быть признаком того, что и нынешнее правительство будет ошибаться, передает IPN.

„ЕС больше не предоставляет белые чеки. Что касается финансовой помощи, мы сказали, что у нас есть деньги, мы хотим как можно скорее приехать в Кишинев, но должны соблюдаться определенные условия, потому что это то, о чем просят граждане Республики Молдова. ЕС судит по результатам, больше не судит по словам, больше не судит по политическим заявлениям или по заявлениям о намерениях. Все, что имеет значение, это факты, и именно поэтому прошлое правительство Республики Молдова полностью потеряло доверие ЕС, потому что, объявив себя проевропейской партией, они принимали решения против европейского пути страны, вопреки обязательствам, которые они взяли на себя, принимали решения против рекомендаций заслуживающих доверия европейских институтов”, - заявил евродепутат.

Зигрфрид Мурешан говорит, что для получения макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро необходимо выполнить следующие условия: свободные, демократические выборы / плюрипартиновая система, введение избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, борьба с отмыванием денег, расследование кражи миллиарда, публикация отчета Kroll о банковском мошенничестве.

Евродепутат отметил, что обстоятельства сложились так, что невозможно было партнерам по развитию не поддержать новое правительство во главе с Майей Санду.