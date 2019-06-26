О долгосрочности новой коалиции и о воздействии ее создания на избирательные позиции ПСРМ и «АКУМ»!

В интервью порталу ТРИБУНА, известный политический аналитик Анатол Цэрану ответил на следующий вопрос: «На какой срок, по вашему мнению, была создана нынешняя коалиция?».

«Скорее всего, речь идет о месяцах. Снижение опасности возвращения Плахотнюка к власти станет сигналом для начала разногласий внутри этого ситуационного альянса. Основой этой коалиции является опасность возрождения влияния олигарха», – уточнил аналитик.

Вместе с тем, на вопрос, как отразится создание этой коалиции на избирательных позициях ПСРМ и «АКУМ», Анатол Цэрану ответил, что избирательные позиции социалистов гораздо сильнее, чем у блока «АКУМ».

«Отсюда и основные избирательные риски для представителей блока «АКУМ». Уступки социалистам в принципиальных позициях, конечно, отразятся на популярности блока. Блок «АКУМ» добился неожиданной и, следовательно, очень впечатляющей политической победы. В интересах блока сохранить эффект этой победы. Чем дольше продержится этот неестественный альянс, тем выше вероятность забвения этой победы, особенно для «АКУМ», – заключил Цэрану.

Андриана Кептине