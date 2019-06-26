«Это мусор, от которого мы избавимся» - так Дорин Киртоакэ назвал всех, кто не желает «Унири»

Скандальный примар выдал очередное шовинистское заявление.

Дорин Киртоакэ верен себе - бывший примар вновь оседлал своего любимого коня, вернувшись к теме унири с Румынией и "русского влияния", которое мешает "святой цели". Киртоакэ опубликовал на своей страничке в Facebook пространный текст из двенадцати пунктов, проиллюстрировав своё сообщение фотографией с картой Европы столетней давности - а всё потому, что на ней есть "Великая Румыния". Хотя и минуло сто лет, но бывший примар и подобные ему, страшно боясь советского прошлого тридцатилетней давности, почему-то упорно хотят вернуться в прошлое давности столетней. Впрочем, это не единственный парадокс во всей их "концепции".

Рассматривать отдельно каждый пункт "манифеста" Картоакэ смысла нет, но некоторые пункты весьма забавны. В первом же пункте Киртоакэ заявляет, что он румын, и что священной мечтой всех румын является одно общее государство, и так далее - не совсем понятно, почему тогда он и ему подобные отказывают в таком же желании разбросанным по всему пространству экс-СССР русским, почему они не имеют право на аналогичное желание?

Во втором пункте Киртоакэ выражает надежду на то, что в будущем унионистов будет больше 50 процентов, и можно будет провести референдум. Почему бы в таком случае не провести его сейчас и не закрыть вопрос, который вносит нездоровый ажиотаж в общество, по крайней мере до тех самых "будущих времён"? Или мы правильно понимаем, что "проводим референдум лишь когда он нам выгоден, когда нет - не проводим"?

Затем он пожурил Европейский Союз и США в том, что они "не способствуют унире", и в этом просматривается явное лицемерие - Киртоакэ из тех людей, которые при каждом удобном случае подчёркивали, как правильно в той или иной ситуации поступает Европа, как там всё идеально и замечательно и что нам следует поступать в точном соответствии с их наставлениями, но вот когда оттуда поступают сигналы, которые Киртоакэ не по душе, то они вовсе уже и не такие безупречные, и "думают неправильно".

Затем Киртоакэ слегка уходит от тематики русофобии, хотя и не обходится без параллелей между ГКЧП 1991-го года и путчем "плахотнюковцев", а также рассуждает на тему того, что "без диктатуры не может быть унири". Ну, возможно, это так и есть, спорить не будем. В шестом пункте Киртоакэ достаточно резонно подметил, что многие из унионистов в последние недели защищали "цвета Плахотнюка" - с этим трудно не согласиться, так как это действительно так и было, бывшему режиму удалось привлечь на свою сторону (скорее всего, шуршанием купюр) самых одиозных комбатантов войны на Днестре вроде Геннадия Косована или того же Косташа, которые никогда не скрывали, что стреляли в людей с левого берега Днестра во имя "унири", а в последние годы вещали свои "идеи" в основном с каналов, принадлежащих Плахотнюку.

Предоставив "русским агрессорам" передышку, в седьмом пункте Дорин снова обрушился на них со всей силой, призвав к консолидации "все проевропейские силы" ради того, чтобы "побороть российскую угрозу". Для большего успеха Киртоакэ призвал воздействовать также на "нейтральных" - думается, что тем больше он будет писать таких текстов, тем меньше у этих самых "нейтральных" будет возникать желания становиться под знамёна Киртоакэ и Либеральной партии.

Затем следует не совсем понятный пункт, в котором Дорин призывает то ли образно, то ли на самом деле "бить во всех", толкаться локтями - так, мол, делают пророссийские силы, так следует поступить, дескать, и нам (не нам с вами, разумеется, а сторонникам идей Киртоакэ). Дальше Киртоакэ постепенно начинает направлять "вектор" в нужное русло - в девятом и десятом пункте он призвал сплотиться вокруг Майи Санду, несмотря на то, что ещё недавно, полгода назад, костерил и Санду, и Нэстасе, и весь ACUM вообще последними словами за то, что "бортанули" с коалицией либералов.

Ничего конкретнее, чем "движение на Запад", в качестве склеивающего элемента для всей этой массы людей, которая, по его замыслу, должна двинуться за Санду, Киртоакэ не сообщает. Двигайтесь, мол, а придёте ли куда-то - это уже другой вопрос. Впрочем, это мы и так можем наблюдать уже как минимум десять лет, если не больше (двигаться-то начинал ещё Воронин). Санду можно критиковать, считает Киртоакэ, но осторожно, ласково, что ли.

По мнению Киртоакэ в 11-м пункте, если большая часть населения выскажется за унире, внешние игроки не смогут ничего поделать и будут вынуждены считаться с этим мнением. Правда, зачем европейцам ещё одна конфликтная ситуация на восточных границах содружества (не на Украине, заметьте, а уже внутри самого ЕС), не совсем понятно - им и так осточертел конфликт на Украине, стабильно ослабляющий как ЕС, так и Российскую Федерацию.

Зачем конфликтная ситуация нужна американцам, с другой стороны, вполне понятно - им выгодно всё, что ослабляет и терзает Россию, заставляя её увязать в конфликтах на своих границах, и не лезть в мировые дела, где американцы по инерции продолжают считать себя хозяевами. То, что такой подход хромает, показали уже сирийские события - спровоцированная Западом гражданская война на Украине, хотя и задела Россию, не помешала Москве вклиниться в сирийские события и одержать там победу.

Интересен последний пункт, который подчёркивает двойные стандарты Дорина - он сожалеет о том, что Румыния на официальном уровне ведёт себя по отношению к идеям "унири" очень сдержанно (так, по крайней мере, кажется Киртоакэ). Бывший примар связывает это с "сепаратистскими движениями" в самой Румынии - дескать, объединение Румынии с РМ спровоцирует проживающих внутри Румынии венгров возжелать объединения с Венгрией (что, согласно пункту номер 1 в манифесте Дорина, вполне законно - ведь каждый народ имеет право на стремление жить в одном общем государстве, почему это запрещается не только русским, но и венграм? Потому что это невыгодно румынам?).

Румыния, дескать, оказалась в двоякой ситуации, которую можно описать пословицей "и рыбку съесть, и на ёлку сесть". Любопытна формулировка "care mai bine de 1000 de ani a fost sub ocupatie austro-ungara, si numai de 100 de ani e parte a Romaniei" - австро-венгры это, дескать, оккупанты (почему тогда римляне, а следовательно, итальянцы, сегодня не называются "оккупантами" - может, потому что слишком много румын сегодня работают в Италии, и говорить хозяевам "оккупант" как-то не очень удобно!?), а вот Румыния, поглотившая территории проживания венгров в результате военных действий Первой Мировой Войны и лишившая впоследствии мадьяр даже автономии, конечно же, "нисколько не оккупант".

Затем следует заключение, в котором Киртоакэ призвал унионистов отправляться на Прут и сносить границу - как в 1989-м, дескать, была снесена Берлинская стена.

Отдельное слово хочется сказать про комментарии к публикации - так как в них отметился, помимо обычных пользователей, и сам автор - Дорин не отказал себе в удовольствии ответить на некоторые из комментариев. Так, в своём комментарии к публикации Киртоакэ написал следующий план "Унири" - "освобождаем от всего завезённого мусора пространство между Прутом и Днестром, переходим Прут и делаем объединение, вот моя логика". Это можно увидеть чуть ниже на фотографии с экрана:

Как водится, среди комментировавших пост Киртоакэ было предостаточно румын, проживающих непосредственно в Румынии - и, как обычно, именно эта публика (вкупе с уроженцами РМ, проживающими за границей - причём чем дальше, тем они агрессивнее, самые радикальные из них обычно вещают из США и Канады - "долой русских", "свиньи", и прочие подобные "прелести") ведёт себя в подобных топах наиболее нагло и по-хозяйски, как "лучшие гопники района".

Например, некий Джорджиан Опрою очень переживает, что нынешняя парламентская коалиция запретит в Республике Молдова унионизм и требует от Киртоакэ противостоять этому и даже пытается брать с того соответствующее обещание.

Какое дело жителю румынского города Кымпина до того, что запрещают и что разрешают в Молдове, так и осталось загадкой. Но даже страшно представить, какой вой поднялся бы в определённых кругах, если бы условный российский гражданин начал давить на кого-то из молдавских политиков с требованием вписаться за тот или иной российский интерес в Молдове - например, если бы этот гипотетический россиянин потребовал бы, скажем, запретить западные телеканалы в Молдове.

Даже страшно представить, сколько воплей о том, что "Россия нагло вмешивается в наши дела", пришлось бы выслушать. Двойные стандарты, они такие.

Дан Дудка