Политика Иоланта Мура: «Съесть лягушку» или как правительству не размениваться на мелочи После утверждения правительства Майи Санду, многие кинулись советовать, чем именно это правительство должно заниматься. На первый взгляд всё правильно, ведь проблем много, они везде и для их решения нужно плотно сотрудничать, как с гражданами, так и с представителями разных сфер, которые многое знают не понаслышке и вполне даже могут предложить достойные решения. И вот, в сторону нового правительства посыпались рекомендации, пожелания и даже списки дел «to do», начиная от наибыстрейшего переноса здания посольства Р. Молдова во Франции, назначения нового посла в США, решения социальных вопросов, упрощения регистрации и закрытия бизнеса, изменения законодательства в области средств массовой информации, и доступа медийных организаций к государственной информации, до преобразования в здравоохранении, улучшения инфраструктуры, заканчивая требованиями гражданского общества навести порядок в этой области и расследовать беспочвенные атаки против его представителей. Это, конечно же, не всё – советов и требований намного больше и их «поток» скоро не остановится, а это значит, что у правительства Санду есть серьёзная проблема – завышенные ожидания граждан! На прошлой неделе в Вашингтоне, в ходе встречи с молдавской диаспорой, министр иностранных дел Р. Молдова заметил, что «все предыдущие молдавские правительства провалились и правительство Санду тоже ждёт провал – вопрос только в том, как много ему удастся реализовать до момента провала?». Возмутительное, на первый взгляд, заявление, лишённое энтузиазма и веры в свои силы! Но, если задуматься, то Нику Попеску прав! Настоящий альянс между диаметрально противоположными политическими партиями, который утвердил правительство Санду, очень нестойкий, и даже, если произойдет чудо, то, в лучшем случае у Санду есть всего лишь 4 года на решение всех проблем, в которых погрязла Молдова, а этого – увы, недостаточно. И тут возникает экзистенциальный вопрос Чернышевского: «Что делать?».

Я верю в схожесть правления страны с управлением бизнесом, а значит, из этой сферы можно позаимствовать решение. Что мы делаем в бизнесе, когда проблем много, а времени мало? Составляем список приоритетов (Make a list) Стивен Кови, автор всемирно известной книги «Семь навыков высокоэффективных людей», писал: “The main thing is to make the main thing the main thing’’, что в переводе звучит так: «Главная вещь- это сделать главную вещь главной вещью» (перевод автора). Достижению наиважнейших целей никогда не должны мешать вещи менее важные. У вас бывали ситуации, когда вы жаловались на проблемы со здоровьем, а ваш собеседник доказывал, что состояние его здоровья намного хуже? Подобное сейчас происходит в Молдове: проблем много и каждый считает, что его проблема важнее, следовательно, должна быть в приоритете, что «давит» на правительство.

Со всем уважением обращаюсь к гражданам Молдовы, к специалистам из разных отраслей, к средствам массовой информации, прошу вас – ОСТАНОВИТЕСЬ Все проблемы сейчас решить невозможно, да и не нужно, решать надо основные ПРИОРИТЕТЫ и бросить на это решение все имеющиеся ресурсы. В этом и заключается роль правительства, которое должно составить тот самый СПИСОК, короткий, но неимоверно важный, который в бизнесе мы называем «Master list». Каким образом? Ответив на вопрос: «А что является по-настоящему важным на данный момент для Р. Молдова? Если я смогла бы выбрать три основных направления, какими бы они были? По моему мнению, выбранные приоритеты должны кардинально изменить имидж страны, вернуть доверие граждан, иностранных партнёров и инвесторов, привлечь финансовую помощь международных организации и увеличить индекс эффективности правительства, который, как я уже писала, ниже плинтуса. Представляю вам три, на мой взгляд, основных приоритета: Возобновление серьезного и конструктивного диалога с Европейским Союзом и другими международными партнерами, которые поддержат основные реформы, как финансово, так и технически.

Борьба с коррупцией, которая включает в себя и обязательную «чистку» системы, на основе критериев люстрации, установленных открыто и прозрачно в рамках законодательства.

Реформа юстиции параллельно с расследованием кражи миллиарда и привлечением к ответственности всех виновных, независимо от статуса, функции и родственных связей, с последующим возмещением причинённого ущерба.

2. Фокусируемся на решении приоритетных задач (Stay focused). Во времена Первой Мировой Войны французы широко использовали метод фильтрации раненых солдат, придуманный доктором Dominique Jean Larrey. Этот метод, который по сей день используют современные больницы, известен нам под названием triage (анг.) или triaj (рум.). Так как раненых было много и доктора не успевали заниматься всеми, то поступающих в госпиталь делили на 3 категории: обреченные на смерть, независимо от медицинской помощи;

солдаты с легкими ранениями, которые выживут, независимо от скорости получения медицинской помощи;

солдаты, которые могут выжить только при условии получения незамедлительной медицинской помощи. Именно на последней категории и фокусировались медицинские работники;

Этот принцип широко распространен в бизнесе при принятии решений: сконцентрироваться на проблемах, которые нужно решить незамедлительно, не думать о том, что решить уже нельзя и не тратить своё время на проблемы менее важные. На той же встрече в Вашингтоне, Нику Попеску отметил, что в Кишинёве нет особой эйфории, так как все «смотрят на гору проблем, стоящую перед ними», и думают, как бы решить большую часть этих проблем. Секрет в том, чтоб решить меньше, но лучше, то есть наиважнейшие проблемы, а не много разных проблем. Тем более, что сколько не решай, проблем меньше не станет. Именно поэтому я сейчас не пишу очередное обращение или открытое письмо правительству о приоритетах для бизнеса и улучшения экономики, так как понимаю фундаментальное отличие между MUST HAVE и NICE TO HAVE. 3. Развиваем навыки эффективного управления временем, чтобы не сбиться с курса (Develop effective time management skills to stay on track). Премьер-министр и министры не могут справиться одни с решением приоритетных задач, да еще и в столь короткое время. О качестве государственных кадров я уже писала, далеко не секрет, что большинство работают на 50%, а некоторые вообще работать не хотят. В основном, в министерствах и ведомствах нет дисциплины, за исключением своевременного ухода вечером домой, нет оценки деятельности (Key Performance Indicators) и навыков, так же, как и достойной и функциональной системы поощрения. Какие результаты принесёт люстрация и реформирование центральной администрации – не знаю, но работать надо уже сегодня и с теми человеческими ресурсами, которые достались по наследству. Поэтому, исходя из выбранных приоритетов, надо разработать план действий для каждого министерства и ведомства и строго проверять его выполнение с целью появления минимальных навыков у госслужащих: планирование и постановка задач;

список действий на месяц, неделю, день;

эффективное взаимодействие по горизонтали, включая межминистерское;

отчетность и проверка статуса по вертикали;

дисциплина. Безрезультатность это не только проблема молдавских госслужащих, это бич всех современных организаций, потому что многие люди путают концепты «деятельность» и «достижения». Эти люди ведут бурную деятельность, много говорят, организуют нескончаемые собрания и даже строят замечательные планы, но, как я говорила уже в своём интервью для Аgora, если нет результата, значит, ничего нет и не было. Как же, скажете вы, столько проблем, а я предлагаю такое простое решение. Вы слышали о «Бритве Оккама»? Это методологический принцип, разработанный в 1342 году английским философом Уильямом Оккамом, в кратком виде гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». Суть же его состоит в том, что при решении проблем либо их комплекса, самое простое решение зачастую является правильным. Следует отметить, что решение простое, а вот его реализация сложна! Когда-то Марк Твен сказал: “The first thing you do each morning is to eat a live frog.” («Первым делом с утра съешь живую лягушку», перевод автора). К этому всемирно известный американский мотивационный спикер Брайан Трейси добавил: «Если вам надо съесть двух лягушек, то начните с самой страшной» (перевод автора). «Лягушка» это самое трудное и самое важное из всех предстоящих дел, приоритет, решение которого человеческая натура привыкла откладывать. Так вот, самое сложное для правительства Санду это не только самим «съесть лягушку», но и научить своё окружение делать это каждое утро! Если с утра «съесть лягушку», остаток дня обещает быть чудесным, ведь худшее на сегодня уже позади. Не хотите попробовать?

tv8 Наш канал в Telegram Количество просмотров: 79 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости