Не забудьте умереть, пожалуйста: C 1 июля в Молдове меняется пенсионный порог - доживут немногие

Мужчина теперь на заслуженный отдых может идти только после 63 лет, а женщина — в 58 с половиной. С 1 июля 2019 года мужчины в нашей стране будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет, а женщины — в возрасте 58 лет и 6 месяцев, согласно Закону о государственной пенсионной системе.

В соответствии с изменениями, внесенными в закон «О государственной пенсионной системе», с 1 июля 2017 года вступило в силу постепенное увеличение пенсионного возраста и увеличение периода взносов как для мужчин, так и для женщин.

63-летний стандартный возраст выхода на пенсию для мужчин уже совсем близко — с 1 июля 2019 года, а для женщин с 1 июля 2028 года.

Достижение 63-летнего пенсионного возраста для женщин будет происходить путем ежегодного увеличения стандартного пенсионного возраста на 6 месяцев. Обратите внимание, что страна движется к полному трудовому стажу и для мужчин, и для женщин, который будет равен 34 годам. Для мужчин этот порог уже действует с 1 июля 2018 года, а для женщин вступит в силу — с 1 июля 2024 года.