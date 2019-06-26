Купаться в Днестре не рекомендуется!

Вода в реке на данный момент не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

Вода в Днестре на данный момент не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям как по химическим, так и по микробиологическим показателям, говорят специалисты Санэпидемстанции, ссылаясь на еженедельные пробы воды, сообщают Новости ПМР.

- Вода в Днестре неблагоприятна для купания: там содержится кишечная палочка и другие загрязнения, - рассказал врач по коммунальной гигиене Республиканского центра гигиены и эпидемиолгогии Николай Панченко.

Особенную опасность купание в Днестре сейчас представляет для детей, пожилых людей, а также для тех, у кого сниженный иммунитет. Повышен риск заболевания кишечными инфекциями, которые передаются с водой.

С 1 июня в лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии начали проводить исследования на псевдопободный холерный вибрион. Пробы по результатам исследований оказались положительными. Это значит, что в воде присутствуют опасные микроорганизмы, которые похожи на бактерии холеры. Когда показатели воды в Днестре придут в норму, пока специалисты сказать не могут.

Если всё-таки купаться сильно хочется, то врачи санстанции после этого настоятельно рекомендуют принять душ, чтобы смыть с себя все нечистоты. Именно такая мера максимально снизит риск заболевания различными инфекциями.

Несмотря на рекомендации специалистов, люди всё равно приходят на Днестр купаться. Спасатели говорят, что каждый день желающих много. В прошлую субботу, например, они насчитали примерно 300 человек за весь день. Утверждают, что в настоящем сезоне это пик.

ПАВЕЛ МУНТЯН