Ион Чебан – демократам: «Вы нарушали закон и растоптали все институты власти»

Речь депутата ПСРМ Иона Чебан вызвала бурную истеричную реакцию со стороны депутатов ДПМ на парламентском заседании.

Чебан отметил, что представители ДПМ совершенно оторваны от реальности, и очень забавно смотреть на то, как они вспомнили о букве закона в оппозиции, учитывая сколько раз сами его нарушили, будучи правящим большинством.

Также вице-спикер напомнил, как совсем недавно социалистам отключали микрофоны, не давая высказаться и не желая выслушать их аргументы. Такое поведение искренне возмутило Иона Чебан.

- Господин Филип и остальные, оставьте, пожалуйста, это лицемерие и двойные стандарты. Посмотрите на себя в зеркало и вспомните, что было несколько недель, месяцев назад, когда вам говорили, что вы нарушаете закон, а вы нарушали его столько раз, сколько могли, и издевались над государственными институтами, – сказал он.

Вице-спикер Ион Чебан призвал к благоразумию, и смириться с тем, что в ближайшее время высокопоставленные государственные служащие, назначенные по политическому принципу, будут отправлены в отставку. На их место придут те, кто действительно готов работать на благо государства.

Депутат ПСРМ напомнил, как в период правления этой партии многие государственные чиновники, включая примаров и представителей публичной власти, запугивали уголовными делами против них и их семей.

- Вам напомнить, сколько примаров у вас было, и сколько сейчас? Приближаются местные выборы и посмотрим, сколько примаров у вас будет сейчас, когда граждане действительно свободно смогут высказаться по этому поводу, – добавил вице-спикер.

На этом месте парламентская фракция ДПМ не выдержала – демократы принялись стучать по столу и топать ногами.

Потребовалось вмешательство председателя парламента Зинаиды Гречаный и призыв к порядку, чтобы в зале восстановилась тишина, а Ион Чебан смог продолжить свою речь, передает Golos.

Социалист закончил свою речь просьбой к представителям ДПМ «сидеть на своих местах и не учить» никого, а попробовать быть честными с самими собой, с общественностью и международными партнёрами.