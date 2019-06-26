Что будет с шикарным офисом демократов в Кишиневе - детский дом или посольство США?

Четырехуровневое здание штаб-квартиры ДПМ было спроектировано с пространствами для десятков офисов, мини-отеля, ресторана и подземной парковки.

Итак, пузырь начинает сдуваться. Стоило владельцу ДПМ «сделать ноги» и заняться «защитой своей семьи», как стало ясно – вся, казалось бы, громоздкая система принадлежавшей ему партии, начала сыпаться, скукоживаться и сдуваться, написал Илья Киселев на своей странице в facebook.

Нет Плахотнюка, нет денег – нет, по сути, и партии. Растерянные, нет…точнее было бы сказать потерянные, члены ДПМ мужского и женского пола пребывают в состоянии то ли прострации, то ли лихорадочных размышлений куда бы прибиться, куда бы податься и кому бы отдаться. Будущее, еще только вчера казавшееся таким розовым и таким прочным, в одночасье рассыпалось и приобрело свинцово-серый оттенок. Ведь никому из них и в голову не могло прийти, что за все когда-нибудь надо будет платить – за предательство, за нарушение законов, за шикарные особняки и крутые авто, за отдых на фешенебельных курортах и шопинг в европейских бутиках.

И чем тише сейчас ведут себя правоохранительные органы, тем внезапнее будет визит крепких парней в форме и масках к ним домой и в их офисы.

Кстати об офисах. Знаменитый «укрепрайон» за новым зданием Генпрокуратуры скоро останется без вывески из трех букв и роз на эмблеме. И возникает вопрос – что делать с этим роскошным офисным зданием.

Я уже предлагал вариант его использования – отдать его детям. Превратить его во что-то наподобие Дворца пионеров. В общем-то, название не так важно. Можно назвать его Домом детского творчества или еще как то похоже. Главное – смысл! Главное, чтобы здание, которое задумывалось как центр гигантской паутины, опутывавшей всю нашу страну, очистилось от дурной ауры и служило добру, созиданию и будущему Молдовы. Будущему, которым являются наши дети.

Поступило предложение, например, передать здание посольству США.

«Здание хорошее, центр города, как они и хотели. А территорию бывшего Республиканского стадиона привести в порядок и построить там культурно-спортивный центр, где и детям, и взрослым будет место»

Только, как пишут, обязательно здание надо освятить - мало ли.

А вы как думаете? Что делать с наследством олигархического режима?