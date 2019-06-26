Памяти главного олигарха Молдовы - "Дона из Питушки"

Одна из легенд молодой молдавской демократии гласит, что любимой книгой главного босса этой демократии был "Крестный отец" Марио Пьюзо.

Одна из легенд молодой молдавской демократии гласит, что любимой книгой главного босса этой демократии был "Крестный отец" Марио Пьюзо, а любимым фильмом, соответственно, "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы. Сейчас, когда босс уже не босс (или еще пока не босс?), давайте взглянем не его взлет, расцвет, падение (и возвращение?) через призму цитат из великой гангстерской саги.

О стране

* "Вы живёте в плохом районе?". - "Не то слово. Однажды с нашей улицы угнали полицейскую машину с двумя полицейскими. В дом всё время лезут воры. Каждый раз, как я пытаюсь закрыть окно, прищемляю кому-нибудь пальцы".

* Общество — твой враг.

* У итальянцев есть шутка - жизнь слишком сурова, без второго отца не обойтись, на этот случай у них и существуют крестные отцы.

О государстве

* Деньги и власть - власть особого рода, самая вожделенная.

* Правительства, если разобраться, не шибко-то пекутся о своих народах.

* Я не полагаюсь на то, что общество нас защитит, и не намерен доверять свою судьбу людям, чье основное достоинство - умение правдами и неправдами заполучить на выборах большинство голосов.

О формировании коалиций

* Оттого-то дон и велик. Он, как Господь Бог, все считает своей заботой. Ему до всего есть дело, даже до пера из воробьиного хвоста. Так ведь? И знаешь, что еще я понял? С теми, кто считают, что несчастный случай — выпад против него лично, такие случаи не происходят.

* Ничто так не способствует укрощению страстей и торжеству чистого разума, как атмосфера денег.

* Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.

* Внеси в список всех, даже тех, кто нам в настоящий момент не нужен. Я верю в дружбу и готов доказать свою дружбу первым.

* Друзей надо держать близко, а врагов еще ближе.

О бизнесе

* Ничего личного. Только бизнес.

* Только не говори, что ты не виноват. Это оскорбляет мой разум.

* У тебя хорошо шёл бизнес, тебя защищала полиция и тебе не нужны были такие друзья, как я. А теперь ты приходишь и говоришь: Дон Корлеоне, мне нужна справедливость. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне — крёстный.

* "Я ходил по району, много слышал о вас, дон Корлеоне. В знак моего уважения я снижу подруге вашей жены квартплату на пять долларов. Нет, даже на десять". - "А, ну раз на десять! Хорошо, на десять, договорились".

Кража миллиарда

* Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.

Ночная коалиция ПСРМ-ACUM

* Если он предложит тебе предать меня, не соглашайся, это ловушка.

* Я знаю, это был ты, Фредо. Ты разбил мое сердце. Ты разбил мое сердце!

Эвакуация

* Оставь пистолет. Захвати пирожные.

ФБР

"Какой смысл исповедаться, если я не раскаюсь?". - "Я слышал, вы человек практичный, что вы теряете?".

* У меня нет столкновения интересов с мистером За за.

Будущее?

* Дон Корлеоне давно понял, что общество часто наносит обиды, которые надо уметь стерпеть, потому что в этом мире беднейший из беднейших способен однажды открыть глаза и отомстить сильнейшему из сильнейших.

* Разумные люди всегда сумеют найти выход из деловых затруднений.

* Не стоит ненавидеть врагов. Эмоции мешают думать.

* Предательство нельзя прощать хотя бы потому, что сами предатели никогда себе не простят собственного предательства, а значит, будут всегда опасны – и предадут ещё.

* Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным.

ДМИТРИЙ ЧУБАШЕНКО