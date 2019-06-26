Мат кукловоду!

О том, как Игорь Додон перехитрил олигарха Плахотнюка

На парламентских выборах ДПМ поставила себе цель разнести в клочья ПСРМ. Серьёзно рассматривался сценарий снятия партии с выборов, ареста президента и нескольких депутатов. Об этом открыто писали карманные политологи ДПМ, этого требовали её лакеи!

Война на уничтожение

16 января сателлит демократов ПКРМ потребовала отмены регистрации ПСРМ на парламентских выборах.

4 февраля Д. Киртоакэ (ЛП) потребовал исключить ПСРМ из избирательной гонки. Якобы по причине финансирования из-за рубежа.

5 февраля И. Шор потребовал от ЦИК наказать ПСРМ за «получение косвенной поддержки из-за рубежа».

7 февраля ещё один лакей ДПМ А. Калинин потребовал снять ПСРМ с выборов. Как вы уже догадались, по причине «финансирования из-за рубежа». Абсурд, понимаете?! «Друг России» обвиняет Россию во вмешательстве в выборы!

8 февраля 2019 г. подконтрольный демократам ЦИК запретил президенту говорить о выборах, агитировать за ту или иную партию! Ранее они запретили ему быть лидером ПСРМ, идти по её спискам.

11 февраля Усатый обвинил Россию в том, что она подыграла президенту РМ в освобождении молдавских лётчиков, что Додон должен сидеть в тюрьме. Генпрокуратура ДПМ так и сделала – 13 февраля было заведено уголовное дело за освобождение лётчиков… аккурат в день рождения жены И. Додона! Мило, не так ли?

Все эти «обвинения» слуг ДПМ тут же были распиарены всеми СМИ ДПМ: Prime, Canal 2, Canal 3, Publika, СТС.

22 февраля, за день до выборов, в машину из кортежа президента Молдовы случайно врезался автомобиль. Как и 9 сентября 2018 года.

На самом деле ДПМ не решилась снять ПСРМ с выборов только потому, что ещё 22 января президентская гвардия, ПСРМ, объявила о готовности защищать демократию. Также был риск непризнания выборов из-за неприятия Плахотнюка Россией и Евросоюзом. Нужны были более серьёзные основания – видео, аудиосъёмки и так далее!

Позиция внешних игроков

Безусловно, В. Плахотнюк умудрился перессориться почти со всеми крупными внешними игроками. Уже в 2018 году руководимая им ДПМ оказалась де-факто в международной изоляции.

У США в целом, и администрации Д. Трампа в частности к лидеру демократов были свои претензии:

– он подозревался в двойной игре, что было подтверждено недавними аудиозаписями, которые появились 10 июня 2019 го-да на TV8, где Плахотнюк ведёт переговоры «с русскими» [1], обещая «треснуть американцев» и всю правую оппозицию. Он же предложил Д. Козаку развернуть вектор на ЕАЭС (3 июня 2019 г.);

– бил по репутации США в регионе из-за своего отрицательного имиджа и многочисленных криминальных досье;

– отказался отдать добровольно управление страной после международного признания новой власти, доведя страну до точки гражданской вой-ны. Ситуация была настолько накалена, что сам посол США пришёл в офис ДПМ 14 июня!

Уже 28 мая 2019 года эксперт Jamestown Foundation В. Сокор заявлял, что «Плахотнюк стал отверженным в Вашингтоне» и «единственный способ, который может использовать Плахотнюк, чтобы быть услышанным, – публиковать проплаченные материалы в лоббистских изданиях».[2]

Позиция Евросоюза по отношению к лидеру ДПМ тоже была более чем отрицательной. Евросоюзу и Европейской народной партии не понравилась отставка правительства В. Стрельца, разрушение ЛДПМ (члена ЕНП), внедрение смешанной системы, аннулирование результатов столичных выборов 2018 года, преследование и аресты представителей ПДП и ПДС, наплевательское отношение к резолюциям и рекомендациям ЕС, Венецианской комиссии. Так ДПМ пошла дальше, начав травлю чиновников ЕС – Д. Шубеля, П. Тапиолы!

В резолюции ЕС от 14 ноября 2018 года прямо говорится: власть в РМ захватили олигархи, нужно вводить санкции против Плахотнюка.

У России тоже были свои претензии. В феврале 2019 года МВД России обвинило главу Демпартии В. Плахотнюка и бизнесмена В. Платона в организации международной преступной группы, которая в 2013–2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу – около $560 млн).

В 2010 году В. Плахотнюк давал гарантии создания левоцентристской коалиции ПКРМ – ДПМ С. Нарышкину – руководителю Администрации президента Российской Федерации. Но 30 декабря

2010 года он переметнулся к правым, стал вице-спикером парламента. Стоит ли напоминать, что именно Плахотнюк стоял за запретом российских новостных программ и телепередач, за отменой статуса русского языка, высылкой пяти дипломатов РФ и т. д.

Быть кинутым каким-то мелким, по российским меркам, лавочником, который ещё и зубоскалил в адрес России, – такого в Москве никогда не прощают…

Благоприятный контекст

Первым звоночком для Плахотнюка стала смена посла США Д. Петитта на более молодого и энергичного Д. Хогана (31 октября 2018г.).

18 апреля 2019 г. в США появился доклад спецпрокурора Р. Мюллера[4], посвящённого итогам расследования российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Из отчёта следует, что «…сговора с Россией нет, препятствования правосудию нет».[5]

Д. Трамп назвал день опубликования отчёта хорошим днём! [6] Это развязало ему руки в борьбе с «глубинным государством» (deep state), к которому был причастен В. Плахотнюк и некоторые «враги Трампа из окружения В. Зеленского» (И. Коломойский, Г. Боголюбов и другие, кто поддерживал Х. Клинтон на выборах 2016 г.). Об этом ясно заявил адвокат Трампа Р. Джулиани (15 мая 2019 года).

23 августа 2018 г. в Женеве, 22 октября 2018 г. в Москве, 30 мая 2019 г. в Израиле состоялись встречи секретаря Совбеза РФ Н. Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Д. Болтона.

По данным телеграмм-канала «Незыгарь», «Секретарь Совбеза Н. Патрушев координировал с Д. Болтоном урегулирование межмолдавского диалога, в результате которого Москва – Вашингтон – Брюссель поддержали свержение Плахотнюка».[7]

14 мая 2019 г. в Сочи прошли переговоры госсекретаря США М. Помпео с президентом России В. Путиным. Любопытная деталь: во встрече участвовали глава МИД России С. Лавров и директор Службы внешней разведки С. Нарышкин. Господин Лавров заявил, что договорился с Помпео о ряде конкретных шагов по улучшению отношений России и США, но не сказал, какие это шаги. [8]

Однако позже произошли серьёзные потрясения.

Случайно или нет, но 27 мая был арестован ключевой союзник Плахотнюка, лидер правящей в Румынии Социал-демократической партии Л. Драгня. Он получил 3 года и 6 месяцев тюрьмы. Ранее, 21 апреля 2019 г., П. Порошенко, бизнес-партнёр и один из главных лоббистов В. Плахотнюка на Западе, с треском проиграл президентские выборы. Позиция ДПМ и лично Плахотнюка заметно ослабла. Петля затягивалась всё туже.

А вот ещё одна случайность. 3 июня Молдову одновременно посетили спецпредставитель РФ Д. Козак, еврокомиссар по расширению Й. Хан и директор Восточно-европейского бюро Госдепартамента США Б. Фреден! Все они встречались с ДПМ, ПСРМ, блоком ACUM и президентом страны.

На этом фоне Игорь Додон начал активную внешнюю дея-тельность. 5 мая 2019 г. он опубликовал концепт «Большой пакет для Молдовы», [9] который включает реализацию стратегического партнёрства одновременно с Россией и с ЕС, нахождение модели приднестровского урегулирования и международное признание постоянного нейтралитета Молдовы. Этот документ был представлен 15 февраля 2019 го-да на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, то есть появился в самый разгар парламентских выборов и представлял собой вызов позиции Плахотнюка, который преподносил Молдову как военный антироссийский плацдарм. По счастью, его консультанты не поняли, о чём речь…

Титанический труд

Весь апрель-июнь у президента были десятки встреч с послами ЕС, США, РФ. Это был титанический труд:

9 апреля – встреча с послом РФ О. Васнецовым;

15 апреля – встреча с послом США Д. Хоганом;

19 апреля – встреча с делегацией конгрессменов США во главе с Д. Прайсом, Д. Хоган присутствовал;

14 мая – встреча с послом США Д. Хоганом;

15 мая – встреча с послами, аккредитованными в РМ;

27 мая – встреча с послом РФ О. Васнецовым;

3 июня – встреча с Й. Ханом, Б. Фреденом и Д. Козаком;

8 июня – встреча с послом РФ О. Васнецовым, главой делегации ЕС П. Михалко, временным поверенным в делах США М. Макдауэллом;

10 июня – встреча с послами, аккредитованными в РМ;

12 июня – встреча с послом РФ О. Васнецовым, с послом США Д. Хоганом;

14 июня – встреча с послом США Д. Хоганом;

18 июня – встреча с послом РФ О. Васнецовым, с послом США Д. Хоганом;

24 июня – встреча со спецпредставителем РФ в Респуб-лике Молдова Д. Козаком.

Среди итогов встреч, которые озвучил президент, – неприятие послами разрушения фракций и феномена перебежчиков, участие во власти фигурантов отчёта Кролл (И. Шора и др.), назначение В. Плахотнюка премьером…

Именно эти встречи помогли поставить определённые барьеры в действиях ДПМ. И, видимо, в том числе вследствие визита Хана, Фредена и Козака 5 июня Национальный политсовет партии «Действие и солидарность» (PAS) решил проголосовать за спикера от Партии социалистов…

6 июня такое же решение приняла и партия «Платформа Достоинство и правда».

Ловушка демократов

На самом деле ДПМ желала досрочных выборов любой ценой. Никаких альянсов с ACUM или с ПСРМ демократы не хотели. Зачем они подчинили Генпрокуратуру, МВД, СИБ, НАЦ и всю страну в придачу? Чтобы потом делиться с кем-то?

Но чтобы пойти на досрочные выборы, им нужно было дискредитировать и уничтожить ПСРМ. Иначе бы ситуация могла повториться и ПСРМ набрала бы столько же голосов или больше. С этой целью демократы разыграли хорошую партитуру. Они знали, что 3 июня в Молдову прилетит спецпредставитель РФ Д. Козак. Демократы тут же явились на встречу и сделали Козаку предложение, от которого тот, по их мнению, не мог отказаться – федерализацию страны, постоянный нейтралитет, разворот внешней политики на ЕврАзЭС!

Сделано это было для того, чтобы втянуть президента Додона в переговоры по этим довольно щепетильным субъектам и дискредитировать его. Сам глава государства за день до встречи с Плахотнюком участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. Там же, в Питере, он встречался с президентом РФ В. Путиным и с вице-премьером РФ Д. Козаком.

Советовался ли наш президент с Путиным, с Козаком – неизвестно. Но накануне отъезда на родину он заявил: «Этой ночью я вернусь в Молдову для того, чтобы до субботы избрали спикера парламента. Возможно, в субботу назначим всё правительство. Если повезёт. Поэтому в понедельник, возможно, начнём работать уже в другом режиме».

Мог бы И. Додон говорить в России об альянсе с ДПМ, зная позицию России по отношению к ДПМ? Ответ на поверхности.

7 июня демократы записали все переговоры И. Додона с В. Плахотнюком скрытой камерой, смонтировав всё, как им было нужно. Ведь даже без очков видно, что президент молчит, а в это время за кадром звучит его голос.

Засняв президента на скрытую камеру, – что само по себе уголовное преступление, – ДПМ тут же отказалась от своих же предложений! Мол, давай лучше пойдём на досрочные выборы. Ну давай, сказал президент. 9 июня распускаем парламент.

Выйдя около 18:30 с заседания Республиканского совета ПСРМ, Додон объявил: коалиции с ДПМ не будет, в Молдове, «скорее всего», пройдут досрочные выборы.

В тот же день, 7 июня, подконтрольный Конституционный суд объявил, что срок для формирования правительства истёк и президент обязан распустить парламент. Свезённые демократами в центр Кишинёва люди, которые кричали «Нет – досрочным выборам!», расходятся «до завтра»… [10]

Игра ведь была сделана. ДПМ ликовала. Она опять всех обыграла! Они были настолько в этом уверены, что даже созвали Национальный совет партии, чтобы объявить о запуске предвыборной кампании.

На досрочных выборах они бы вбросили компромат, сняли бы ПСРМ с выборов, арестовали бы президента за «предательство Родины» – то есть олигархов. Ну и на радость кое-кому опорочили бы и Козака, как в 2003 году!

А потом весь электорат ПСРМ, по их замыслу, перетёк бы к ПКРМ и Шору. Это обес-печило бы ДПМ 70 мандатов и абсолютную власть.

Закон бумеранга

Однако президент перехитрил их. Он знал, что демократам доверять нельзя. Они кинули И. Додона и ПКРМ в 2010 году, когда создали альянс с правыми, они же кинули Додона и в 2011 году, украв его победу на выборах мэра муниципия Кишинёв в пользу Киртоакэ!

Поэтому, заявив 7 июня о досрочных выборах, как того и хотели демократы, Додон тут же отправил депутатов ПСРМ на переговоры с ACUM в парламенте, где представители блока их «чисто случайно» ждали до позднего вечера.

Всё было логично. Респуб-ликанский совет ранее принял решение: или ACUM, или досрочные выборы. Поэтому Плахотнюк и не обратил внимания на эту очередную «болтовню».

Когда 8 июня был создан альянс, ДПМ застали врас-плох. Фактически демократы и сам Плахотнюк впервые в своей истории получили то, что они сами делали со всеми!

Даже арестовать депутатов нельзя было – там по просьбе И. Додона уже находились послы ЕС, США, России!

Шахматная партитура

Да, Плахотнюк – «кукловод». Но он забыл, что Додон шахматист. И что он тянет время неспроста. Додон понимал, что приглашение ДПМ на переговоры – это ловушка. Но если бы он не ответил, депутатов ПСРМ могли арестовать, партию уничтожили бы ещё до выборов.

Открытые и затяжные переговоры с блоком ACUM привели бы к такому же результату. Всё нужно было сделать быстро и в последний момент.

Если бы ПСРМ вошла в альянс с ДПМ, её бы через полгода уничтожили так же, как ПКРМ, ЛДПМ, ЛП и АНМ. Поэтому для И. Додона важно было усыпить бдительность Плахотнюка, дать ему уверенность в том, что альянс с ДПМ возможен, а досрочные выборы тем более! На переговорах Игорь Додон говорил всё то, что хотел услышать Плахотнюк, но реальные переговоры велись с блоком ACUM и с послами.

Знал ли президент, что его записывают? Конечно, знал. Об этом знают и дети в яслях. Но он пошёл на огромный риск. Только за это И. Додона смело можно назвать героем, пере-

хитрившим самого «кукловода» и «великого комбинатора»!

Не сделай президент этого, страна ещё 10 лет стонала бы от произвола олигархов. А так у нас появился шанс на свободу.

26.06.2019 aif.md

Если бы ПСРМ вошла в альянс с ДПМ, её бы через полгода уничтожили так же, как и ПКРМ, ЛДПМ, ЛП и АНМ. Поэтому для И. Додона важно было усыпить бдительность Плахотнюка, дать ему уверенности в том, что альянс с ДПМ возможен, а досрочные выборы тем более. На переговорах президент говорил то, что хотел услышать Плахотнюк, но реальные переговоры велись с блоком ACUM и с послами.

Богдан ЦЫРДЯ