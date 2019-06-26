Срочно! Конституционный суд Молдовы в полном составе подал в отставку

Президент Молдовы выразил уверенность, что новый состав Конституционного Суда будет независимым и выполнит благородную миссию по обеспечению верховенства Конституции.

Сегодня, 26 июня, судьи Конституционного суда Республики Молдова подали в отставку в полном составе. Это сообщение было опубликовано на сайте судебной инстанции.

- Сегодня, 26 июня 2019 года, судьи Конституционного суда подали в отставку в полном составе. О прекращении полномочий и вакантных должностях судей Конституционного Суда объявят компетентные органы для назначения новых судей. Судья Вячеслав Запорожан был уполномочен Пленумом Конституционного суда осуществлять административные полномочия председателя суда до избрания нового председателя, - говорится в коммюнике КС.

Президент Республики Молдова Игорь Додон приветствовал это «обоснованное, пусть и запоздалое решение».

- Приветствую обоснованное, пусть и запоздалое решение членов Конституционного Суда Республики Молдова. Это единственный разумный выход из сложившейся ситуации, но при этом долгожданный для всей страны.

Органы, уполномоченные назначать судей (Парламент, Правительство и Высший совет магистратуры), теперь должны в срочном порядке запустить процедуры назначения судей Высокого Суда.

Назначение новых судей – это задача первостепенной важности в свете последних событий общенационального масштаба, а также с учетом мнений, высказанных внешними партнерами. В связи с этим данный процесс должен основываться исключительно на критериях неподкупности, профессионализма, безупречной репутации и не в последнюю очередь объективности.

Выражаю уверенность в том, что новый состав Конституционного Суда будет независимым, выполнит благородную миссию по обеспечению верховенства Конституции, станет подчиняться лишь Основному закону страны и любой ценой исключит фактор политического влияния и закулисных игр, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.