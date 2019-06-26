26 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Срочно! На имущество Шора накладывают арест
26.06.2019

Прокуроры наложили арест на множество имущества, которое принадлежит Илану Шору. Информацию сообщила временно исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.

В настоящее время неизвестная стоимость имущества, попавшего под арест, представители ведомства намерены сообщить эту информацию позднее. Известно то, что имущество принадлежит компаниям, которыми владеет Илан Шор и что арест связан с делами о банковском мошенничестве, в которых фигурирует депутат.

- Был наложен арест, по факту, мы все еще в процессе. Есть имущество, принадлежащее множеству компаний, в том числе компаниям, которые управляют продажей товаров Duty Free. Фигурируют множество экономических агентов. Речь идет о расследовании банковского мошенничества, - заявил Адриана Бецишор.

Как передает TV8, в данный момент в Апелляционной палате Кагула проходит новое слушание по делу Илана Шора, которое связано с банковским мошенничеством.


 
Количество просмотров:
134
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.