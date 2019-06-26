Срочно! На имущество Шора накладывают арест

Прокуроры наложили арест на множество имущества, которое принадлежит Илану Шору. Информацию сообщила временно исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.

В настоящее время неизвестная стоимость имущества, попавшего под арест, представители ведомства намерены сообщить эту информацию позднее. Известно то, что имущество принадлежит компаниям, которыми владеет Илан Шор и что арест связан с делами о банковском мошенничестве, в которых фигурирует депутат.

- Был наложен арест, по факту, мы все еще в процессе. Есть имущество, принадлежащее множеству компаний, в том числе компаниям, которые управляют продажей товаров Duty Free. Фигурируют множество экономических агентов. Речь идет о расследовании банковского мошенничества, - заявил Адриана Бецишор.

Как передает TV8, в данный момент в Апелляционной палате Кагула проходит новое слушание по делу Илана Шора, которое связано с банковским мошенничеством.