26 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Прокуроры НЦБК требуют мандата на арест Шора
26.06.2019

Кольцо вокруг неудавшегося депутата сужается. Прокуроры Национального Центра по Борьбе с Коррупцией требуют мандат на арест Илана Шора - под предлогом нарушения условия о невыезде из страны в рамках расследования дела по банковским махинациям. Прокуроры обратились в связи с этим в суд города Кагул, в котором расследуется дело Шора.

Напомним, что сегодня был наложен арест на имущество Шора, который ещё в 2017-м году был приговорён судом первой инстанции на 7,5 лет тюремного заключения за многочисленные махинации в банковских делах.

Впрочем, по неофициальной информации ещё неделю назад Шор въехал в Израиль, и собирается ли он возвращаться в Молдову - вопрос риторический.


 
Количество просмотров:
87
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.