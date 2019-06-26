Прокуроры НЦБК требуют мандата на арест Шора

Кольцо вокруг неудавшегося депутата сужается. Прокуроры Национального Центра по Борьбе с Коррупцией требуют мандат на арест Илана Шора - под предлогом нарушения условия о невыезде из страны в рамках расследования дела по банковским махинациям. Прокуроры обратились в связи с этим в суд города Кагул, в котором расследуется дело Шора.

Напомним, что сегодня был наложен арест на имущество Шора, который ещё в 2017-м году был приговорён судом первой инстанции на 7,5 лет тюремного заключения за многочисленные махинации в банковских делах.

Впрочем, по неофициальной информации ещё неделю назад Шор въехал в Израиль, и собирается ли он возвращаться в Молдову - вопрос риторический.