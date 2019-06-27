Запрос об аресте Илана Шора не был рассмотрен

Запрос прокурора об аресте депутата Илана Шора не был рассмотрен вчера, 26 июня, в Апелляционном суде Кахула на том основании, что в суд не явились ни нанятые, ни государственные адвокаты.

В беседе с корреспондентом IPN прокурор Андрей Бэешу заявил, что запрос был направлен после того, как Илан Шор не явился на заседание, тем самым нарушив ограничения, наложенные судебной инстанцией для изменения превентивной меры из-под домашнего ареста на судебный контроль.

Заседание было отложено на 19 июля. Государственные адвокаты попросили время, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Денис Уланов, адвокат Илана Шора, не ответил на звонок корреспондента IPN. Не ответил и другой адвокат депутата, Юлиан Балан.

В заявлении Партии „Шор” отмечается, что „сегодня, 26 июня, нынешняя власть показала свое истинное лицо, организовав репрессивные действия против Илана Шора”. „За один день было принято несколько решений прокуроров, направленных против свободы и прав депутата, лидера парламентской оппозиции, одного из ключевых свидетелей по делу о банковской краже. Мы считаем, что все эти решения не случайны. Мы все являемся свидетелями враждебной кампании против Илана Шора”, говорится в заявлении формирования.

„Мы уверены, что санкции против политика, в том числе связанные с его имуществом, будут отменены в ближайшее время, как необоснованные. Мы не сомневаемся, что правосудие восторжествует, а санкции, применяемые сегодня, получат адекватную политическую и юридическую оценку”, говорится в заявлении Партии „Шор”.

Прокуроры по борьбе с коррупцией наложили сегодня арест на ряд имущества депутата в рамках дела о банковском мошенничестве. Арест наложен на автомобили, земельные участки, здания, доли в уставном капитале предприятий, которые были признаны „сторонами и составляющими, ответственными за вменяемые деяния”. Стоимость арестованного имущества не уточняется.

В июне 2017 года Илан Шор был приговорён к семи с половиной годам лишения свободы за причинение ущерба государству путём обмана и злоупотребления доверием. Приговор был обжалован в апелляционной инстанции, обвиняемый был освобождён из-под домашнего ареста и помещён под судебный контроль до вынесения окончательного приговора. В феврале 2018 года дело было передано в Апелляционный суд Кахула, который пока не вынес своё решение.