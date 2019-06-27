Влад Плахотнюк и Константин Цуцу обвиняются Россией в торговле наркотиков

Министерство внутренних дел Российской Федерации заочно предъявило сегодня обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу - профессиональному спортсмену Константину Цуцу, бывшему депутату-демократу. Им инкриминируется организация и руководство преступной группировкой. Также они фигурируют по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупных размерах, передает IPN со ссылкой на электронную страницу российского МИД.

В Следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников транснационального преступного сообщества, организовавших канал контрабандных поставок особо крупных партий наркотического средства из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории Российской Федерации.

Данное преступное сообщество в форме объединения организованных групп, в период с июня по август 2012 года создали и возглавили Олег Прутяну и иные лица из числа уроженцев Республики Молдова и Королевства Испания. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. Из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны гашиша.

В ходе расследования установлено, что бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии”.

„Не позднее 2012 года Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката”. Взаимодействие с организатором преступного сообщества Олегом Прутяну осуществлял молдавский профессиональный спортсмен Константин Цуцу, бывший депутат Парламента от Демократической партии Молдовы, доверенное лицо Плахотнюка, говорится так же в пресс-релизе МВД России.

Расследование уголовного дела продолжается.