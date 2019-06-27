Исполнилось 24 года с начала работы Фондовой биржи Молдовы

Сегодня отмечается 24-я годовщина начала работы Фондовой биржи Молдовы.

26 июня 1995 года состоялись первые торги ценными бумагами, которые и положили начало деятельности Фондовой биржи Молдовы. Президент Молдовы поздравил учреждение, с которым у него связаны особые воспоминания – именно там началась его профессиональная деятельность.

- С этим учреждением у меня связаны особые воспоминания, ведь именно там, в июне 1997 года, я начал свою профессиональную деятельность. Поэтому от всей души поздравляю своих бывших и нынешних коллег с годовщиной начала работы Фондовой биржи, желаю здоровья, успехов и процветания.

Признателен сотрудникам Биржи за то, что их профессионализм и преданность делу служат на благо народа Республики Молдова, способствуют росту национальной экономики и расширению внешнеэкономических связей, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Там же он опубликовал фотографии, которые были сделаны в 1997-1998 годах, когда он работал на Фондовой бирже.