"Лично генеральный прокурор Эдуард Харунжен причастен к сокрытию имущества Шора"

Прокуроры "Антикоррупции" и лично генеральный прокурор Эдуард Харунжен причастны к сокрытию имущества, незаконного нажитого депутатом парламента Иланом Шором. Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое мнение высказал в социальных сетях адвокат Эдуард Руденко.

Он назвал "крайне запоздалым решение прокуроров наложить арест спустя четыре года, после того, как стало известно о причастности Шора к банковским преступлениям".

По словам адвоката, именно при попустительстве правоохранителей Шор стал и депутатом, и примаром города и основателем партии собственного имени.

"После того, как этот персонаж потратил огромные суммы на избирательные кампании, после взятия им под контроль аэропорта Кишинева, авиакомпании Air Moldova, госпредприятия "Автовокзалы Молдовы", а потом еще и сбежал из страны, прокуроры арестовывают имущество. Такие прокуроры являются соучастниками, они сделали все, чтобы избавить от ответственности Шора", - считает Руденко.

Он публикует заявление годичной давности в Высший совет прокуроров от имени своего клиента, осужденного финансиста Вячеслава Платона, который сообщает, что на средства, украденные из банка, Шор купил для своих нужд самолет.

"В феврале-марте 2015 г. прокуроры "Антикоррупции" во главе с ее тогдашним руководителем Эдуардом Харунженом, владея информацией о том, на какие средства был приобретен самолет, тем не менее не наложили на него арест", - отмечается в документе.

Адвокат подчеркивает, что в отношении прокуроров Адрианы Бэцишор, Виорела Морарь и Эдуарда Харунжена поданы ходатайства в прокуратуру о возбуждении против них дел по факту "невыполнения служебных обязанностей".