Россия и Запад подготовили для Молдовы план Маршалла?

Колумнист Sputnik рассуждает о том, что после провала Восточного партнерства Молдова может стать пилотным проектом новой "истории успеха" совместного российско-евро-американского производства на основе геополитической конвергенции.

Последние события в Кишиневе заставляют предположить, что Запад и Россия нуждаются в успешной модели в этом регионе. В случае, если Молдова станет "историей успеха", преодолев всякую враждебность между Востоком и Западом, этот пример может распространиться и на другие зоны: особенно Украину и Грузию.

Решение замороженного конфликта, деолиграхизация, экономическое развитие, строительство политической модели, где Запад и Россия – не конкурирующие силы, а два сотрудничающих и взаимодополняющих субъекта, могло бы стать пилотным геополитическим экспериментом, своеобразной вакциной, способной "излечить" нестабильные территории.

В понедельник, 24 июня, в то время как посол США в Молдове Дерек Хоган находился с визитом в Тирасполе, российский вице-премьер Дмитрий Козак был в Кишиневе, где провел встречи с президентом Игорем Додоном, спикером Зинаидой Гречаной и премьером Майей Санду.

Первые заявления после этих бесед дают понять, что переговоры российского чиновника с главой кабмина прошли в позитивном ключе, потому что сразу после встречи Козак заявил, что "с сегодняшнего дня российско-молдавские отношения и фактически, и формально разморожены".

Отдельного внимания требует и заявление Санду, которая, как сообщили в пресс-службе правительства, заявила в ходе дискуссии с Козаком, что "Зона свободной и всеобъемлющей торговли Молдовы с ЕС не противоречит зоне свободной торговли в рамках СНГ".

Другими словами, власти Кишинева сделали выбор в пользу политики конвергенции между Западом и Востоком, без того, чтобы вмешиваться в геополитические разногласия, существующие между ними.

Кажется, что Дмитрий Козак согласился с таким развитием событий и в дальнейшем мы можем ожидать полной разблокировки экономических отношений между Молдовой и Россией.

Важно, что все это происходит в то время, как новый президент Украины Владимир Зеленский не осмелился отказаться от политики своего предшественника Петра Порошенко, а в Грузии оппозиция старается наработать политический капитал перед парламентскими выборами, искусственно взращивая и эксплуатируя антироссийские настроения.

Застряв в прошлом, Украина и Грузия не в состоянии преодолеть старую парадигму противостояния. В такой ситуации положительный пример Молдовы мог бы внести вклад в радикальное изменение ведения политики в этом регионе.

"Российско-американо-европейский план Маршалла" для небольшой Молдовы может иметь значительный эффект на то, как видят эти три большие силы будущее так называемой "буферной зоне". Только в этом случае не надо воспринимать ее как "серую зону". Наоборот, речь идет о нейтральном геополитической пространстве, где есть все необходимые условия для нормального развития в отсутствии внутренних политических провокаций, которые могут в дальнейшем усложнить ведение переговоров на международном уровне.

Новая модель выстраивания отношений – возможная альтернатива провальному Восточному партнерству, которое расценивалось, как попытка отдалить Молдову, Украину, Грузию, Белоруссию, Азейрбаджан, Армению от России.

Восточное партнерство основывалось на идее, что только расширение влияния Евросоюза и снижение влияния России – универсальное средство от всех проблем. Эффект оказался прямо противоположным – агрессивная исключительность Запада и безусловная поддержка местных политических элит их западными покровителями лишь усугубили внутренние конфликты и способствовали росту коррупции и установлению олигархических и мафиозных режимов. Самые свежие примеры – Украина и Молдова.

Тот способ выйти из политического кризиса, который мог перерасти в настоящую гражданскую войну, доказал, что стратегия конвергенции Востока и Запада намного более продуктивна, чем одностороннее давление.

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Октавиан Раку