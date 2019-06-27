Стурза сообщил, где именно находится Плахотнюк

Опального олигарха укрывает США. В то время как на Влада Плахотнюка заведены уголовные дела по многочисленным преступлениям в Российской Федерации, он в данный момент находится в Соединённых Штатах Америки, а именно в Майами.

Такую информацию обнародовал бывший премьер Республики Молдова Ион Стурза, который разочарован тем, что американцы покрывают Плахотнюка.

- В то время как русские открывают всё новые дела против Плахотнюка, его приютила США. У него и там много бизнес-интересов. К тому же, он располагает важной информацией. Этим же коридором до границы воспользовался Шор. В общем, как рассказал мне европейский дипломат, одно дело говорить о ценностях, другое- придерживаться слов. Плахотнюку следовало бы попросить власти РМ взять его под охрану. Я не шучу. Иначе всё может оказаться очень болезненно, - заявил Стурза в очередной публикации в Facebook.