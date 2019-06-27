27 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Стурза сообщил, где именно находится Плахотнюк
27.06.2019

Опального олигарха укрывает США. В то время как на Влада Плахотнюка заведены уголовные дела по многочисленным преступлениям в Российской Федерации, он в данный момент находится в Соединённых Штатах Америки, а именно в Майами. 

Такую информацию обнародовал бывший премьер Республики Молдова Ион Стурза, который разочарован тем, что американцы покрывают Плахотнюка.

- В то время как русские открывают всё новые дела против Плахотнюка, его приютила США. У него и там много бизнес-интересов. К тому же, он располагает важной информацией. Этим же коридором до границы воспользовался Шор. В общем, как рассказал мне европейский дипломат, одно дело говорить о ценностях, другое- придерживаться слов. Плахотнюку следовало бы попросить власти РМ взять его под охрану. Я не шучу. Иначе всё может оказаться очень болезненно, - заявил Стурза в очередной публикации в Facebook.


 
Количество просмотров:
154
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.