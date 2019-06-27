Перед выборами лей укрепляли, а потом расслабили, и он полетел, - Ионицэ

О том, чем вызвано резкое падение молдавского лея по отношению к курсам иностранных валют, рассказал эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Вячеслав Ионицэ рассказал, что на состояние молдавского лея влияют несколько факторов. Фундаментальный заключается в том, что в Молдове кардинально изменился спрос на иностранную валюту. И если в 2016-2017 годах наблюдался ее переизбыток, то сегодня чувствуется дефицит.

- После того, как страна приблизилась к выборам, нужда в валюте резко выросла. Люди начали брать кредиты в банках, покупать товар, а продавцы покупать валюту, потому что мы ничего не производим, мы только импортируем, - заявил Вячеслава Ионицэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Кроме того, он отметил, что на рост курсов иностранных валют в большой мере повлиял также политический фактор – люди переживали за свои сбережения и свои леи конвертировали в валюту.

Помимо этого, по мнению эксперта, есть еще и внутренний, специфичный для Молдовы фактор. Чтобы не допустить падения лея накануне выборов, Национальный банк начал активно выбрасывать на рынок валюту. В результате валютной интервенции Нацбанка сложилась парадоксальная ситуация – по законам экономики при большом спросе на валюту лей должен был падать, а он укреплялся.

- Это стало рогаткой, которая выстрелила прямо в лоб. Два месяца до выборов мы искусственно укрепляли лей, а потом его расслабили, и он полетел, - заметил Ионицэ.

Молдавская валюта продолжит обесцениваться, утверждает эксперт, хотя и не с такой скоростью, как сейчас. Дальше девальвация лея будет происходить медленно, что обеспечит передышку экспортерам, которые потеряли миллиарды из-за искусственно крепкого лея.

Следует отметить, что только за июнь единая европейская валюта подорожала по отношению к молдавскому лею на 44 бана. Если на 1 июня курс евро составлял 20, 25 леев, на сегодня, 26 июня, Нацбанком был установлен курс в 20,69 леев.