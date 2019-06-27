Влад Плахотнюк комментирует уголовное дело, открытое в России на его имя

Бывший председатель Демократической партии Влад Плахотнюк утверждает, что уголовное дело, открытое в Российской Федерации, является одной из угроз в адрес его самого и его семьи, передает IPN.

В сообщении на Facebook лидер демократов отмечает, что в эти дни со стороны Москвы и Молдовы оказывается давление, призванное сфабриковать на его имя „бесконечные уголовные дела” и чтобы как можно больше людей делали лживые заявления против него с конечной целью запугать его.

„Все эти вещи, которые происходят в общественном пространстве, а также те, которые еще не видны, но знаю их, очень четко объясняют причину, по которой я решил принять определенные меры безопасности в этот период”, отмечает Влад Плахотнюк.

Бывший лидер ДПМ утверждает, что то, что должно волновать общественное мнение Молдовы не касается его личности, должно волновать то, что может произойти очень скоро со страной.

„Даже если смотрю сейчас на все это находясь вне политики, это не значит, что я не беспокоюсь о молдаванах, ожидающих перемен в лучшую сторону, потому что они могут проснуться в стране, с еще большей иностранной оккупацией”, отмечает он.

Влад Плахотнюк утверждает, что Российская Федерация открыла на его имя несколько уголовных дел, о каждом из которых узнал из прессы. По его словам, они либо появлялись во время выборов, либо когда Республика Молдова, под руководством Демократической партии, принимала определенные решения, которые не нравились Москве.

„Все эти уголовные дела - это фантазии и попытки вовлечь мое имя в какие-то интриги, не имеющие абсолютно никакого отношения ко мне”, отмечает в заключении Влад Плахотнюк.

Министерство внутренних дел Российской Федерации заочно предъявило сегодня обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу - профессиональному спортсмену Константину Цуцу, бывшему депутату-демократу. Им инкриминируется организация и руководство преступной группировкой. Также они фигурируют по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.