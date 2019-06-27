Шевчук рассказал о тесной связи олигархических структур Тирасполя и Кишинева

Бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук дал интервью Rise Moldova, где резко раскритиковал владельцев холдинга «Шериф» и связанных с ними олигархов правобережья. По его мнению, ситуация с отсутствием контроля над регионом устраивает представителей крупного бизнеса Молдовы и Украины.

«Сотни миллионов долларов выводились из Приднестровья, через Молдову, а также банки Одессы и одесской области. Такие суммы без сопровождения и руководства финансовой системы Молдовы, спецслужб, были бы выявлены и пресечены. Там интерес не политический, на мой взгляд, а материальный. В Кишиневе просто зарабатывают на тех потоках, которые идут через Приднестровье» – считает бывший глава самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. По его мнению, главными бенефициарами этих сделок были Гушан и Плахотнюк.

«Несмотря на то, что между олигархическими режимами в Кишиневе и Тирасполе можно провести параллели, в Приднестровье ситуация тяжелее, чем в Молдове. Там никто не занимается серьезным контролем и мониторингом, это дает возможность беспредельничать гораздо больше, в десятикратном размере, от тех возможностей, какие есть у любой политсилы в Молдове. Поэтому я считаю, что Приднестровье больше, чем Молдова, пострадало от олигархической системы», – добавил Евгений Шевчук.

По его мнению, Приднестровье остается монополизированным регионом, где все приватизировано олигархической структурой. Развитию левобережья мешает отсутствие конкуренции в экономике, политике, СМИ. Финансовые ресурсы компании “Шериф”, накопленные за более чем два десятка лет, в разы превосходят бюджет Приднестровья, что дает возможность на долгое время коррумпировать политиков разного уровня в Молдове, Украине и России.

По завершению беседы, Евгений Шевчук отметил, что планирует вернуться в Приднестровье в ближайшее время. Он был вынужден покинуть регион после снятия с него 28 июня 2017 года депутатской неприкосновенности приднестровским парламентом и заведении ряда уголовных дел.

Сергей БОНДАРЕВ