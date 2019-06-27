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Общество
Игорь Додон: Процедуры назначения новых судей КС будут запущены в срочном порядке
27.06.2019

Парламент, правительство и Высший совет магистратуры должны в срочном порядке запустить процедуры назначения судей Конституционного Суда. Об этом сообщил глава государства Игорь Додон на своей официальной странице, передает МОЛДПРЕС.

По его словам, назначение новых судей – это задача первостепенной важности и данный процесс должен основываться исключительно на критериях неподкупности, профессионализма, безупречной репутации и не в последнюю очередь объективности.

«Выражаю уверенность в том, что новый состав Конституционного Суда будет независимым, выполнит благородную миссию по обеспечению верховенства Конституции, станет подчиняться лишь Основному закону страны и любой ценой исключит фактор политического влияния и закулисных игр», - отметил Додон.

Во второй половине сегодняшнего дня судьи Конституционного суда объявили о своей отставке in corpore.

Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Два судьи назначаются парламентом, два – правительством, а два – Высшим советом магистратуры. Судьи КС пользуются иммунитетом. Их нельзя задерживать, арестовывать, обыскивать, отправлять в суд без предварительного согласия Конституционного суда. Они могут занимать свои посты в течение двух сроков.


 
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