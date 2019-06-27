Мужайтесь, люди, резко холодает: Северный циклон несет в Молдову спасительные 20 градусов тепла!

Осталось пережить знойный четверг, 27 июня, а затем в страну придет спасительная прохлада.

Тем, кто сейчас остался в Кишиневе, не имея возможности умчаться на моря, могут потихоньку заканчивать проклинать жару. Дело в том, что еще в четверг, 27 июня, в Молдове будет ОЧЕНЬ жарко (местами до 33 градусов выше нуля) – синоптики объявили даже желтый код, а вот, начиная с пятницы, страна окажется под действием северного циклона. Именно он принесет спасительную прохладу.

В пятницу, 28 июня, в полдень в Молдове местами всего 19 градусов тепла, а в субботу – около 20-22 градусов выше нуля. Прохладненько (вернее, комфортно) будет в воскресенье – 22-24 градусов тепла.

А вот июль начнется с того, что жара вернется: всю следующую неделю днем будет около 30 градусов тепла.

ЛИДИЯ ТКАЧ