Григорий Карамалак - «КП»: В силовых структурах, в прокуратуре и в судах еще осталось очень много маленьких «плахотнюков»!

Григорий Карамалак, известный как «Болгар», который вот уже двадцать лет не может попасть на родину, в Молдову, дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» в Молдове.

Григорием Карамалаком, известным как «Болгар», разве что детей не пугают! В любом политическом событии или ЧП сразу ищут след Григория Карамалака. Складывается ощущение, что он везде-везде, кроме Молдовы, своей родины, вернуться куда он не может вот уже лет двадцать...

«Если в Молдове надо придать уголовному делу значимость, значит, надо приплести сюда Карамалака!»

- Из последнего, Григорий Иванович. Вас обвинили в том, что вы вместе с владельцем сети Andys Pizza пытались отжать бизнес — производство оборудования для винодельческих предприятий, а помогал вам в этом глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь...

- Это не первый случай, когда меня обвиняют в таких преступлениях. Если в Молдове надо какому-то делу придать значимость и поднять шум, значит, надо написать, что в этом замешан Григорий Карамалак. Это и произошло в деле с Андреем Транга. Андрея я знаю давно, когда он только начинал свой бизнес. Он поддерживал спортивную борьбу и до сих пор поддерживает федерацию. Но у меня с ним общего бизнеса не было и нет. Приписать меня к этому делу — это заинтересованность Плахотнюка, даже не Плахотнюка, а людей из его окружения. Таким образом, эти люди хотели завладеть бизнесом Андрея Транга. По накатанной схеме, так как это было последние десять лет. Мы все знаем, что Виорел Морарь — это человек Плахотнюка. Морарь свой ресурс уже исчерпал, его надо было убирать, а для этого нужна была причина. Какая причина? Связь с Карамалаком. Это и использовал прокурор Николай Китороагэ (глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, — прим. авт.), чтобы показать перед своим хозяином, кто круче и преданнее. Бизнесом, который я якобы хотел забрать, занимается не сам Виорел Варзарь, а его жена. Несколько дней назад она была в прокуратуре на допросе и дала показания, которые полностью оправдывают и меня, и Андрея Транга. Насколько я знаю, Варзарь вел переговоры с каким-то итальянцем, который хотел приобрести оборудование. И, вроде, Варзарь кинул его на какие-то деньги. Я к этому делу не имею совершенно никакого отношения!

- В Молдове произошла «внезапная революция»...

- Я очень рад, что страна стала наконец-то свободной! Освободилась от режима Плахотнюка и, надеюсь, от него самого! У Молдовы появился шанс стать по-настоящему свободной и демократической страной! Я двадцать лет в изгнании, а последние десять – только благодаря Плахотнюку. Для меня освобождение Молдовы от Плахотнюка — большая радость. Нынешнее правительство и президент Молдовы сумели все-таки объединиться и пойти против этого олигархического режима. Молдова должна быть свободной страной. Это суверенное государство, у которого есть все для того, чтобы быть самостоятельным. А Плахотнюк, придя к власти, создал такой режим, при котором невозможно было жить и заниматься бизнесом. Люди были напуганы, жили в страхе, как во времена Берии! Плахотнюка я знаю давно, и хорошо изучил его психологию и характер. Это человек, который манипулирует людьми, человек, который подкупает людей.

- А вы не пытались с ним договориться, с тем, чтобы вернуться на родину?

- У нас с ним были попытки договоренности, было много вариантов, но он все время обманывал! Он все время вел игру, двойную, даже тройную. Он постоянно создавал мне проблемы. Бывший первый заместитель Генпрокурора Андрей Пынтя отправил мои уголовные дела в Россию, я ведь гражданин России. Меня по этим делам в России оправдали. Но что сделал Плахотнюк? Он создал такие условия Пынте, что тот вынужден был заявить, что дела в РФ отправил незаконно, хотя все было сделано по закону. Это как с Конституционным судом, который работал по одному щелчку пальцев Плахотнюка. Думаю, что пройдет еще немного времени и тот же Пынтя даст показания, как на него давили. Это еще один факт, подтверждающий, что Плахотнюк всех запугивал. Уверен, что Плахотнюк в Молдову уже никогда не вернется, будет объявлен в розыск Интерполом. Осядет он в Лондоне в статусе политического беженца. Он там и сейчас сидит.

- Сейчас к власти пришли новые люди...

- Я буду обращаться к президенту Молдовы, писать ему письмо с тем, чтобы объективно разобрались в двадцатилетнем преследовании меня.

- Что нужно сделать самой власти, чтобы вернуть доверие граждан?

- Надо вести честную политику и исполнять те обещания, которые новая власть взяла на себя. Если новая власть будет вести себя с народом по-людски, то, думаю, сумеет завоевать его доверие. Народ хочет жить в достатке, а не уезжать работать годами за границу.

- Как вы думаете, у вас появится шанс, возможность вернуться на родину?

- Это все зависит от прокуратуры, от следствия. Я сам пытаюсь что-то делать, уже два года сужусь в международном суде в Лионе с Интерполом, который объявлял меня в международный розыск. Они меня с розыска уже снимали, но в январе этого года, благодаря Плахотнюку и его команде, например, Пырлогу — представителю Молдавии в Интерполе (Комиссия по контролю за файлами), розыск был обновлен. В последний раз, к примеру, написали, что я был замешан в подрыве выборов в пользу России, что я какой-то там хакер, – бред, конечно! И меня Интерпол так и не снял с розыска. И я подал в суд. Я буду просить и буду настаивать на том, чтобы достичь юридического оправдания.

«Ренато Усатый претендует на роль «нового Плахотнюка»!

- Вы говорили о том, что сейчас появятся желающие разрушить фундамент новой власти или не дать его даже заложить. Кого вы имеет в виду?

- Считаю, что люди, которые не были в Молдове, когда происходила эта передача власти, которые зато сразу приехали в страну и заявляют, что всячески будут бороться с режимом Плахотнюка, имеют отношение к Плахотнюку. Я имею в виду Ренато Усатого.

- А как Усатый мог раньше вернуться? Его тут же задержали бы и посадили в СИЗО!

- Почему же Усатый не приехал в страну 9, 10 или 11 июня? Когда под Плахотнюком уже шатался стул? А приехал только 16-го? Значит, была какая-то согласованность. Люди Плахотнюка, которые выписывали санкцию на его арест, этот же арест и сняли! Новой власти прокуратура еще не была доступна в то время. Есть прямая связь между Усатым и Плахотнюком! Перед парламентскими выборами Усатый выступал против Додона, да и против правых тоже. Почему? Кому это было выгодно? Если мы боремся с режимом, то почему топим людей, которые борются с этим? В ходе последней избирательной кампании он открыто играл на стороне Плахотнюка и регулярно критиковал Партию социалистов и правых. Записи, которые появились 24 июня, тому яркое подтверждение.

- По вашему мнению, с какой целью Усатый вернулся в Молдову?

- Думаю, чтобы продолжить дело Плахотнюка, чтобы стать новым Плахотнюком, чтобы тот имел в Молдове своего надежного человека. О чем говорит тот факт, что Усатый заявляет о том, что готов помочь новой власти, правительству Майи Санду в борьбе с остатками прежнего режима? Целый год обливал президента страны грязью, а сейчас говорит: «Давайте что-то делать!» Думаю, что он ведет игру в партнерстве с Плахотнюком. В Молдову он вернулся еще затем, чтобы закрыть свои уголовные дела, которые Плахотнюк заводил на него, чтобы держать Усатого в узде. Со ставленниками Плахотнюка, окопавшимися в МВД, в прокуратуре и в судебной системе, еще долго предстоит бороться. Знаете, сколько там таких маленьких «плахотнюков»? Многие из них до сих пор не засвечены. Они до сих пор на жаловании у Плахотнюка. Но с уголовными делами на Усатого не все так просто. Его держат на крючке, на привязи. Например, покушение на Германа Горбунцова. Все знают, что есть два варианта этого дела. Первый — Горбунцов говорит, что это Усатый его заказал, второй — Усатый «признается», что это Плахотнюк заказал Горбунцова. Я считаю, что они вместе это сделали. Призываю новую власть Молдовы не расслабляться с Ренато Усатым, и не позволять, чтобы такие баламуты мешали развиваться стране!

- Вас не возмущает то, что из вас пытаются сделать абсолютное зло? Вот написали, что новый глава МВД «вступил в союз с криминальным авторитетом Григорием Карамалаком»...

- Я с Нэстасе не знаком. Думаю, это было сделано для того, чтобы очернить нового министра Значит, новому министру надо доказывать, что у него нет связи с «Болгаром». А меня это, естественно, возмущает. Хочу сразу заявить, что у меня нет политических амбиций, я не стремлюсь в молдавскую политику. Я занимаюсь своим любимым делом, поддерживаю развитие спорта. Я хочу просто вернуться домой, навестить могилы моих родителей. Я на родине не был двадцать лет! Если Нэстасе разберется с моими делами по закону, и я приеду в Молдову, все сразу скажут, что Нэстасе повязан со мной. Вот это меня и пугает! Не надо мной пугать людей!

«То, что сделали Россия, ЕС и США в отношении Молдовы, – это дорогого стоит»

- Вас не удивила единая позиция России, ЕС и и США по Плахотнюку?

- Не удивила! Я вижу, насколько все устали от него. Плахотнюк ездит в Вашингтон и говорит, что русские танки заходят в Молдову, а потом отправляет гонца в Россию: «Не знаю, что делать, американцы на меня давят...» То, что сделали Россия, ЕС и США в отношении Молдовы, это дорогого стоит! Люди просто устали от этого обмана, от этого «развода». Плахотнюк до последнего дня был уверен, что у него все под контролем. Он не верил, что потеряет власть. Думал, что Игорь Додон никогда не решится на союз с блоком М. Санду и А. Нэстасе. Бороться с олигархатом надо жестко, иначе не сможешь победить. Санду, Нэстасе, Додон сделали мудрый шаг. Если у них хватит мудрости и терпения и дальше быть вместе, чтобы развивать страну, значит, все будет хорошо.

НИКИТА ЗВЕРЕВ