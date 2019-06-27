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Общество
Чего не хватает Кишиневу, чтобы быть уютным
27.06.2019

ТОП-10 главных недостатков молдавской столицы, из-за которых жизнь в городе, порой, невыносима.

Мы любим Кишинев за его несуразности, за то, что здесь прошло наше детство или юность, мы привязаны к городу, с которым нас связывают приятные воспоминания. Мы породнились с Кишиневом. И изменить этому чувству, даже если очень хочется, не получается. Но ведь не бросишь же больного ребенка или престарелого родителя только за то, что они плохо выглядят и неважно себя чувствуют.

Так и Кишинев, он меняется, чаще – не в лучшую сторону. Иногда он просто невыносим из-за мусора, разрухи, временщиков (те, которые настроены отучиться или поработать - и рвануть за границу), которые не понимают этого города, не любят его, из-за тех, кого не пугают проклятия потомков и кто застраивает центр, разрушая историю и уродуя лицо молдавской столицы.

Но мы же не перестаем любить «свой» город. А некоторые борются за «выздоровление» Кишинева, чаще – безуспешно…

«Комсомолка» выяснила, что больше всего раздражает, чего не хватает тем кишиневцам, которые по-настоящему любят этот город. Список может быть очень длинным, мы выбрали 10 основных городских проблем.

Первое. Разрушение истории

Как правило, разрушение исторических и просто красивых зданий происходит в целях наживы. Что там снести памятник архитектуры национального значения? Деньги есть – снесут. Реставрировать гораздо сложнее, чем строить заново. Вот и сносят и строят уродливые офисные центры и жилые дома. На кладбищах, на месте домов, которые неизменно ассоциировались с Кишиневом. Строят безликие здания, которые выбиваются из облика города. Так Кишинев теряет свое лицо. И даже если сносят развалюху, не представляющую ценности, на ее месте вырастает не красивое здание, вписывающееся в архитектурный облик столицы, а непонятно что. «Это» уже ни с чем не будет ассоциироваться, а лишь вызывать раздражение.

В цивилизованном мире у городов есть главные архитекторы, мэры, которые еще и советуются с жителями населенных пунктов. У нас это до сих пор кажется чем-то фантастическим.

Второе. Отсутствие тротуаров

Прогулка по Кишиневу – дело не из легких. На каблуках не пройдешь… Тротуары разбиты. По большому счету, тротуаров просто нет: их давно превратили в парковки. Эти «полтора метра» до стен домов, ближе которых машины на тротуарах не должны парковаться, мало кто оставляет свободными. Часто заставляют автомобилями и пешеходные переходы.

Но почему-то ни властям, ни частным компаниям, которые благоустраивают тротуары в городе, не приходит в голову строить с учетом местного менталитета. Иначе сделали бы из части тротуаров цивильные парковки, отделенные от пешеходной зоны очень высоким бордюром или оградой.

Третье. Разбитые дороги

Да, дорог в Кишиневе нет. Даже если они появляются, то тут же приходят в негодность, или их разрушают, прокладывая трубы – это у нас делают каждый год на одних и тех же улицах. Пример – Армянская, которая перекрыта уже несколько недель, и на которой сняли часть асфальтового покрытия, уложенного в прошлом году.

Четвертое. Пристройки

Пристройки, балкончики стали уже чем-то из области анекдотов. И было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Изуродован почти весь город. Был бы у города хозяин, не выдавали бы разрешения на строительство этого уродства.

Пятое. Обшарпанные фасады

Большая часть жилого фонда Кишинева – построенные в далекое советское время дома. За границей кое-где научились реконструировать эти дома так, чтобы они выглядели симпатично. И вроде бы идея с мансардами - строишь дополнительный этаж - обновляй дом снаружи – была неплохой, если бы ее не извратили. Кому охота тратить лишние деньги? Построил мансарду (тяп-ляп – подешевле), продал квартиры, заработал, - не до фасадов же. Конечно, будь у города нормальная власть, она бы потребовала у застройщика выполнить договорные обязательства. Так можно было бы привести в порядок большинство «хрущёвок». Но… увы.

Шестое. Не очень зеленый город

Раньше, когда описывали Кишинев, говорили – «зеленый город». Сейчас так можно сказать с натяжкой. Площади парков сокращаются. Под шумок, после апрельской стихии 2017-го, повырубили на дрова здоровые молодые деревья. Сажают новые далеко не везде. В городе не хватает маленьких сквериков, как в Европе. Там каждые свободные даже 100 квадратных метров используют под место отдыха: парудеревьев, цветочки, фонтан для питья, скамеечки. Что еще нужно для городского уюта?! У нас есть десятки таких мест, но они не ухожены. Например, на пересечении ул. Армянской и В.Микле. Раньше там был фонтан. Сейчас – просто заброшенный пятачок.

Седьмое. И еще несколько «летних» проблем

Нам не хватает киосков с водой и мороженым в центре города. Чтобы в жару купить питье, приходится искать магазин и молиться, чтобы он был открыт… Нет фонтанов с питьевой водой. Нет городских фонтанов, которые так украшают южные города, а кроме того, спасают от жары его жителей и гостей. В советское время в молдавской столице было около 100 (!) фонтанов!

Не хватает скамеечек в тени. В таком городе, как наш, скамейки нужны на каждом шагу.

Восьмое. Нет мусорок

Может, в городе было бы чище, если бы было куда выкинуть мусор. В свое время в Яссах решили эту проблему: был грязный город, установили мусорки на каждом столбе, начали штрафовать некультурных, - посмотрите на этот населенный пункт сегодня… Чистота!

Девятое. Нет парковок

У нас нет ни одной общественной многоуровневой парковки. В свое время выделили 12 участков под строительство оных. Объявили конкурс среди компаний на строительство парковок. Но «почему-то» на этих участках выросли через несколько лет после конкурса коммерческие здания. Например, вместо парковки напротив тюрьмы (возле кладбища) «вдруг» появился отель…

Десятое. Мало мест для приятного времяпрепровождения

У нас нет пешеходной улицы, по которой было бы приятно гулять, на которой бы расположились уличные музыканты и художники, продавали бы сувениры и мороженое. То, что есть, - улица Е.Дога – как-то не отвечает мечтам и запросам горожан. Есть идея сделать пешеходной ул. В.Микле (бывший Фонтанный переулок) – почему бы нет? Две пешеходные – тоже неплохо.

Не хватает городской скульптуры. Спортивных площадок. Летних сцен. Общественных бассейнов и чистых водоемов для летнего отдыха. Общественных туалетов.

В общем, много чего не хватает… Но почти все проблемы упираются в конечном итоге в одно – у города нет хозяина, нет слаженно работающих служб.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ


 
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