Как предательство сделало врагами Ефима Шифрина и Клару Новикову

Известный российский юморист старается улыбаться не только на сцене, но и в жизни. Говорит, так жить легче. Даже в том случае, когда друг оказался вдруг…

В нашей истории речь идет, скорее, о подруге. В хорошем смысле этого слова. Многие, кто не вхож за кулисы российского шоу-бизнеса, даже не знают, что Ефим Шифрин и его не менее знаменитая коллега по юмористическому цеху Клара Новикова на самом деле не общаются между собой долгие годы.

Да что там, даже не все артисты, которые слышали об их ссоре, толком не знают – какая кошка между ними пробежала.

Не так уже давно, в конце марта Ефим Шифрин отметил свое 63-летие. Хотя, конечно, глядя на улыбчивого подтянутого мужика, никак не дашь ему шестьдесят с «хвостиком». Но дело даже не в возрасте и не в том, что однажды для любого человека наступает время собирать камни. Просто в этот день рождения Ефима Шифрина потянуло на воспоминания, и он в

друг вспомнил не только своих нынешних верных друзей, на кого можно положиться в любой беде. Вспомнил артист и тех, кто когда-то тоже был близким другом Ефима. Был да сплыл…

Вот здесь-то комик и рассекретил причину, по которой они с коллегой Кларой Новиковой не разговаривают уже без малого тринадцать лет. А ведь какими друзьями они раньше были, не разлей вода просто. Да что там, они настолько гармонировали между собой, что им даже тайную женитьбу приписывали. Да-да, после их совместных номеров многие в стране на полном серьезе считали их мужем и женой.

Однако, потом как отрезало. Ни выступлений вместе, ни пересечений, ни даже дружеских звонков, чтобы справиться о здоровье друг друга или поздравить с днем рождения.Клара Новикова разговоров на эту тему тщательно избегала. Помалкивал и Шифрин. Целых тринадцать лет помалкивал. А теперь вот взял и рассказал.

Все началось, как оказалось, с решения Шифрина покинуть одну очень известную юмористическую передачу. Речь идет о программе, которую все мы знаем. Называется она «Аншлаг».

Нет, он особенно там ни с кем не сорился. Да и решение свое юморист вынашивал в себе достаточно долго. И все-таки пришел к выводу, что как артист, он вырос из того, чтобы быть просто рядовым комиком в «Аншлаге». Да и финансовые условия наряду с не самыми лучшими карьерными перспективами ему давно уже нравиться перестали.

Тем не менее, «тихушничать» Шифрин не стал. Поделился своими мыслями и сомнениями со своими лучшими друзьями — Кларой Новиковой и Михаилом Евдокимовым. Оба артиста, которые тоже были участниками «Аншлага», неожиданно для Шифрина высказали ему горячую поддержку в его стремлении уйти из программы. И даже пообещали покинуть «Аншлаг» вслед за ним, если он на это все-таки окончательно решится.

Вдохновленный такой поддержкой Шифрин спустя некоторое время пришел к ведущей передачи Регине Дубовицкой, чтобы преподнести ей сюрприз. Дело в том, что уже началась подготовка к ближайшему новогоднему выпуску, но Ефим в нем принимать участия не собирался.

Однако, сюрприз ожидал самого Шифрина. Оказалось, что Дубовицкая уже знала о его уходе и тут же начала журить артиста. Мол, как ты так – своих товарищей бросаешь. Все участвуют в выпуске, и друзья твои – Клара и Миша – тоже номера готовят.

Ефим Шифрин вспоминает, что после тех слов Регины остро осознал, что такое предательство лучших друзей. Конечно, он тогда набрал и Евдокимова и Новикову. Но если ответ Михаила убедил Шифрина в том, что на тот момент у того не было иного выхода, то слова Клары окончательно «убили».

На этом фото вы видите молодого Ефима Шифрина с его родителями: отцом Залманом и мамой Раисой.

По воспоминаниям Шифрина, вместо того, чтобы банально попросить прощения, Клара принялась обвинять самого Ефима в том, что это он всех «взалабутил» со своим уходом из программы. С тех пор их общение полностью прервалось. Хорошие старинные друзья превратились в недругов на долгие годы.

Несколько лет назад, когда у Шифрина был юбилей на ТВ, продюсеры попросили его пригласить и Клару Новикову. Ефим не отказал. И Клара пришла. Именно тогда она решила запоздало извиниться за прошлое. Шифрин думал, что это было сказано искренне, и они снова станут общаться.

Однако, с тех пор, как говорит Ефим, Клара ни разу не позвонила, не прислала даже смс. А между тем, Шифрин считает, что первый шаг навстречу должен сделать не он. Груз давнего предательства лежит не на нем. Но, может, также считают и другие участники этого конфликта?