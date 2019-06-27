Бецишор держит нас за дураков, - депутат Мария Чобану

Накануне временно исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор заявил, что на имущество Шора наложен арест.

После ее заявления депутат Мария Чобану заявила, что озадачена решением антикоррупционной прокуратуры. Депутат полагает, что таким образом Илану Шору было дано время на «передачу состояния своей дорогой женушке».

- Смотрю на заголовки новостей и не понимаю, что я чувствую... Радость? Не особо! Слишком много времени государственные учреждения работали по команде «координатора». В эти годы Республику Молдова покинул цвет нации - хорошие юристы, качественные учителя, профессиональные врачи, фермеры по призванию, опытные строители, многие из которых сейчас делают карьеру в зарубежных странах.

Первая новость, которую я прочитала, была о Бецишоре Плахотнюка. Она говорит, что требует (внимание!) конфискации имущества Шора. Эта прокурорша держит нас за дураков. Разве не она дала время преступнику Шору перевести свое имущество на свою дорогую женушку или, возможно, куда-нибудь еще? Разве не она сделала так, чтобы Шора судили по другой статье Уголовного кодекса?

Может ли Бецишор объяснить происхождение собственного имущества? Еще одна новость, которая также не удивила меня, это отставка судей Конституционного суда. После того как превратили КС в свинарник, что им оставалось делать?

Грязь, много грязи оставляет за собой мафиозный режим Плахотнюка! Правительству ACUM нужны тонны воды, мощные подметальные машины и много моющих средств. Затем окропить все святой водой. Везде! - написала депутат Мария Чобану на своей странице в Facebook.