27 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Адвокат Илан Шора прокомментировал арест имущества депутата
27.06.2019

Адвокат Илана Шора Юлиан Балан заявил, что ему еще не сообщили о том, что часть имущества депутата попала под арест.

- На данный момент мы еще не получили никакого официального акта от органа уголовного преследования, - заявил адвокат.

Защитник полагает, что когда прокуроры сообщат об этом, тогда он и выступит с реакцией.

- Если это правда, то позиция прокуратуры вызывает сожаление, потому что она стала жертвой правосудия в СМИ и проигнорировала основополагающие принципы прав человека, - передает TV8 слова Балана.

Напомним, что накануне прокуроры наложили арест на множество имущества, которое принадлежит Илану Шору.

Информацию сообщила временно исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.


 
Количество просмотров:
212
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.