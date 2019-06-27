Адвокат Илан Шора прокомментировал арест имущества депутата

Адвокат Илана Шора Юлиан Балан заявил, что ему еще не сообщили о том, что часть имущества депутата попала под арест.

- На данный момент мы еще не получили никакого официального акта от органа уголовного преследования, - заявил адвокат.

Защитник полагает, что когда прокуроры сообщат об этом, тогда он и выступит с реакцией.

- Если это правда, то позиция прокуратуры вызывает сожаление, потому что она стала жертвой правосудия в СМИ и проигнорировала основополагающие принципы прав человека, - передает TV8 слова Балана.

Напомним, что накануне прокуроры наложили арест на множество имущества, которое принадлежит Илану Шору.

Информацию сообщила временно исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.