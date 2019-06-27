Адвокат Илан Шора прокомментировал арест имущества депутата

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Общество
Адвокат Илана Шора Юлиан Балан заявил, что ему еще не сообщили о том, что часть имущества депутата попала под арест.
- На данный момент мы еще не получили никакого официального акта от органа уголовного преследования, - заявил адвокат.
Защитник полагает, что когда прокуроры сообщат об этом, тогда он и выступит с реакцией.
- Если это правда, то позиция прокуратуры вызывает сожаление, потому что она стала жертвой правосудия в СМИ и проигнорировала основополагающие принципы прав человека, - передает TV8 слова Балана.
Напомним, что накануне прокуроры наложили арест на множество имущества, которое принадлежит Илану Шору.
Информацию сообщила временно исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.
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