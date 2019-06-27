Чьих будете? К вопросу о «чистоте фамилий»

Тут наш депутат-демократ Сергей Сырбу внезапно озаботился тем, что у некоторых новых глав силовых ведомств (т.е. Есауленко, Гуменюк и Питерский) «слишком русскоязычные фамилии», и на основании этого они не имеют права занимать свои должности.

Жаль, что господин Сырбу уже не может, по своей давней привычке, подать на эту тему запрос в Конституционный суд, - не подай вчера судьи в отставку, они и этот вопрос рассмотрели бы. И может быть даже, вынесли бы какое-нибудь экстравагантное решение, которое зачитал бы человек с «исконно молдавской фамилией» Решетников.

Будем надеяться, что это жара, установившаяся на протяжении последних недель, повлияла на мозговую деятельность нашего депутата, иначе он не позволил бы себе таких необдуманных высказываний. Потому что если начать копаться в происхождении молдавских фамилий, то можно зайти ой как далеко. Начиная с того, что до недавнего времени партию, в которой состоит господин Сырбу, возглавлял человек с фамилией Плахотнюк, имеющей явно славянские корни (и даже по второму своему паспорту – Улинич, он тоже не романского происхождения). А почетным председателем этой самой партии является человек с совершенно русской фамилией Дьяков. Да и в самой партии полно людей с «нечистокровными» корнями – тот же Решетников, Иванов(а), Головин, Время и так далее и так далее. К ним у господина Сырбу претензии тоже имеются?

А если вспомнить, какие фамилии были на протяжении всех лет независимости у президентов Молдовы, то картина, с точки зрения депутата-демократа, складывается и вовсе удручающая. Фамилия Снегур (если допустить, что она происходит от слова «снег») – славянского происхождения, Лучинский – украинского или польского, т.е. тоже славянского, Воронин – тут и говорить нечего. Что касается фамилии нынешнего президента, то этимологи считают, что она болгарского происхождения (от сокращенного Добромир). Единственный президент с «чистокровной молдавской фамилией» - это Тимофти, но этот факт, пожалуй, и является его единственным плюсом, если следовать логике Сырбу.

Если говорить о премьер-министрах, то и тут засада! Чубук – украинская фамилия, Тарлев – болгарская, Гречаный – скорее всего, украинская, Габурич – тоже, очевидно, славянская, Стрелец – явно славянская…

Но если пойти еще дальше и начать выяснять «чистокровность» самого Сырбу, то окажется, что его фамилия происходит от слова «серб», то есть предки нашего борца за чистоту расы были опять-таки славянского происхождения. А если начать исследовать «исконно молдавские» фамилии, то и вовсе выяснится, что Унгуряну – это венгр, Татару – татарин, Казаку – казак, Цуркану – турок, Руссу – русский, Греку – грек…

И вот, стоит лишь чуть-чуть копнуть, сразу выяснится и без того очевидное: Молдова – это такой край, в котором веками были перемешаны народы и народности, и именно этот неповторимый букет делает эту землю уникальной и особенной, и именно этот сплав, когда одно неотделимо от другого, всегда помогал ей выживать и, надеюсь, поможет это сделать и в будущем. И сейчас, в ХХI веке, возвращаться к пещерным понятиям и начать выяснять, у кого «правильные», а у кого «неправильные» фамилии, может лишь либо очень недалекий человек, либо провокатор. В первом случае его можно пожалеть, во втором – пресечь эти поползновения.

А всем нам желаю работать на благо нашей страны, независимо от того, какие фамилии мы носим.

Светлана ДЕРЕВЩИКОВА